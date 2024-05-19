英雄聯盟季中邀請賽 南韓擊敗中國 韓選手Peyz擊殺創紀錄

2024英雄聯盟季中邀請賽（MSI）GEN戰隊戰勝BLG戰隊。（新華社）

韓國英雄聯盟戰隊GEN今天在季中邀請賽以3比1擊敗中國戰隊BLG奪冠，其中下路選手Peyz第2局完成28次擊殺，締造英雄聯盟國際賽史上單局最多擊殺紀錄。

影片來源：YouTube LoL Esports

在中國成都舉行的英雄聯盟（LOL）季中邀請賽（MSI）今天進行冠軍賽，由韓國賽區的春季聯賽冠軍Gen.G（GEN）對上中國賽區的春季聯賽冠軍Bilibili Gaming（BLG），雙方5月16日曾在勝部決賽過招，當時由GEN拿下勝利，取得季中邀請賽的冠軍戰門票。

隨著BLG前役擊敗由「Faker」李相赫領軍的T1後，讓GEN再度與BLG在冠軍戰正面交鋒，不過GEN依舊維持高檔表現，前2局打完即取得聽牌優勢，尤其第2局下路選手「Peyz」金修奐完成28次擊殺，寫下英雄聯盟國際賽史上單局最多擊殺紀錄。

雖然第3局遭到BLG扳回一城，甚至第4局差點要被逆轉，但在GEN把握對手失誤的情況下，重新要回比賽的主導權，最後順利推平BLG的主塔，以3比1局數勇奪季中邀請賽冠軍，同時取得今年世界賽的門票。

賽前霸氣喊話是最強中路選手，GEN選手「Chovy」鄭智勳賽後接受主辦單位採訪時表示，很開心自己說到做到，在季中邀請賽的舞台上，向所有人證明自己，「原本獲勝有很多話想要說，但這一刻真的到來時，我反而不知道該怎麼形容這種感覺。」

而GEN的輔助選手「Lehends」孫施尤則拿下本屆季中邀請賽的最有價值選手（MVP），他直言有點意外，但還是非常開心，「感謝粉絲的支持，今天團隊的表現非常好，讓我覺得贏得世界賽冠軍也很有機會。」