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洛杉磯表揚大谷翔平 訂每年「5．17」為大谷日

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洛杉磯表揚大谷翔平 訂每年「5．17」為大谷日

中央社洛杉磯17日專電
大谷翔平獲洛杉磯市議會表彰。（路透）
大谷翔平獲洛杉磯市議會表彰。（路透）

道奇球星大谷翔平今天在洛杉磯市政府接受表揚，市議會訂每年5月17日為「大谷翔平日」（Shohei Ohtani Day）。

道奇球團高層、總教練羅伯茲（Dave Roberts）共同出席觀禮。大谷翔平表示：「非常感謝洛杉磯市議會，在這一天肯定我，我也要感謝道奇球團以及球迷。」

大谷翔平今天身穿深藍色西裝、白色襯衫現身議場。5月是全美慶祝亞裔和太平洋島民（AAPI）文化傳統的月份。市議會選定5月17日正好符合大谷翔平的球衣背號17號。

洛杉磯市議會表揚大谷翔平的運動成就，也肯定他身為洛杉磯的日本裔所產生的影響力。

洛杉磯市議會主席克里科里安（Paul Krekorian）致詞說：「謝謝你為這座城市帶來這樣的一支球隊，我們的孩子會告訴他們的孩子，何其有幸可以看到這樣的比賽。」

克里科里安介紹大谷翔平的時候，稱他是美國最偉大的棒球員。

大谷翔平2018年展開美國職棒生涯以來，獲得許多獎項，包括年度最佳新人，首位日本出生的完全打擊球員，2019年獲聯盟主席頒發歷史成就獎。

大谷翔平是2021年及2023年的美國聯盟年度最有價值球員、銀棒獎、最佳指定打擊得主。

大谷翔平 洛杉磯 道奇

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