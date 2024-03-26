MLB／水原為何能偷大谷的錢？前大聯盟翻譯有答案

曾擔任大聯盟翻譯的小島克典指出，球員將帳戶交給翻譯管理的可能性不是零。圖為大谷翔平。（歐新社）

道奇隊日本 球星大谷翔平 捲入翻譯水原一平涉賭風波，昨天召開記者會解釋，然而關鍵問題沒能交代，水原一平為何能使用大谷的銀行帳戶匯款？曾擔任大聯盟翻譯的小島克典指出，球員將帳戶交給翻譯管理的可能性不是零。

大谷翔平在記者會上表示：「水原一平從我的帳戶盜取金錢，且對所有人都在說謊。」但對於水原為何擁有他的帳戶信息？為何帳戶短少450萬美元卻沒發現？大谷礙於事件進入調查階段，無法詳細說明。

小島克典過去曾擔任大都會 、巨人隊的日本球員翻譯，他以自身經驗來說，翻譯確實有可能取得球員的帳戶使用權，由於球員人生地不熟，對於語言的掌握度也不高，又有繳交電話費、電費、水費等的需求，這些都可能請翻譯代勞。

小島克典雖然強調每個翻譯的工作方式不同，但範圍絕對不只球場內的事，也確實會有球員開設多個銀行帳戶，並將其中一個給翻譯管理，方便使用，「可能性不是零。」

小島克典就曾協助球員開設銀行帳戶、取得信用卡、處理稅務等，甚至還曾幫球員購入數萬美元的汽車，這些都會接觸到金錢、個資，「而大谷、水原之間的關係感覺又更加深厚。」