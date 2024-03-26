大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

MLB洛杉磯道奇 球星大谷翔平 翻譯員水原一平涉入簽賭案震驚全球。大谷召開記者會強調自己從未簽賭，表示水原竊取金錢並說謊。但有報導認為事有蹊蹺，記者會後留下更多問號。

「雅虎 運動」（Yahoo! Sports）報導，大谷25日在道奇球場舉行記者會，宣讀12分鐘聲明交代此事來龍去脈，並由新任翻譯艾爾頓（Will Ireton）向媒體轉述。

大谷的說法重點是：水原盜用他的450萬美元支付非法簽賭債務，而且在水原上周將自己有賭博成癮問題告知球團之前，大谷對此一無所悉。值得注意的是，據悉雖不流利但可以說點英語的大谷，未於前幾天被告知ESPN針對此事展開調查。

不過「雅虎運動」報導認為，這起事件事有蹊蹺，記者會後留下更多問號。

怎麼會沒有人發現450萬元就這樣從大聯盟球星銀行帳戶中人間蒸發？

大谷可是目前大聯盟收入最高球星，除了跟道奇隊簽下10年7億元合約，體育新聞網站Sportico估計他每年場外代言費高達6500萬元。多年下來，大谷每年在代言方面海撈8位數，而且可預見的未來仍將如此，理當會有專人負責打理他銀行帳戶的事才對。

如果水原「明目張膽盜用巨款」的說法屬實，怎麼會一直到大谷自己知悉此事前，都沒有人發現450萬元憑空消失，這委實令人難以置信。

很有可能水原的定位就是如此獨特，讓他有上下其手的機會。39歲的他所扮演的角色遠遠超越只是地球上最知名棒球球星的翻譯。他還身兼翻譯、助手、朋友，甚至在大聯盟全壘打大賽（Home Run Derby）時替大谷「蹲捕」。

水原曾經告訴運動新聞網站「運動員」（The Athletic）：「講話只占這工作1成的比重而已。」

據報大谷生涯早期就曾經由母親掌管財務，如果說他不太參與跟錢有關的決定，似乎也不是空穴來風。

沒有其他人先告訴大谷ESPN在報導此事嗎？

根據大谷和ESPN，事件發展脈絡如下：

ESPN取得有大谷翔平名字的100萬元匯款紀錄，對象是遭到聯邦調查的疑似非法組頭。ESPN就此詢問大谷團隊。他的團隊聯繫當時正為大聯盟首爾開幕戰作準備的大谷。

大谷團隊本來告訴ESPN，大谷願意替水原支付賭債。然後水原於韓國時間20日接受ESPN採訪，花了90分鐘詳述此事。

20日開幕賽後，道奇隊賽後集合全隊，水原向所有隊職員坦承自己賭博成癮，一名道奇職員表示，大谷支付了那些賭債。

大谷這才開始提出問題。然後他的團隊否認水原的說法，改口說他盜用款項。

報導指出，重大醜聞發生的時候困惑難免，但是顯然一直到事件很後面才讓人發現到大谷的參與感。大谷上周沒有經紀人巴雷羅（Nez Balelo）陪同，經紀公司只好一再找來危機溝通人員因應此事。

據信水原利用作為中間人的角色掩蓋自己幹的好事。大谷說：「上周末在韓國，我的經紀人接到媒體聯絡，詢問我是否參與非法博彩公司的違法賭博。水原沒有告訴我有這個採訪要求，我本人沒有收到任何聯絡。水原一平告訴包括經紀人在內的所有人，那筆錢是替某位友人償還借款，而非替他本人。」

「隔天進一步詢問後，水原一平才對我的經紀人表示，這是他本人的債務。然後他告訴經紀人，我替他代為償還債務。這一切全部都是謊言。」

如此種種都反映出一個問題：包括經紀人、發言人、律師在內，大谷團隊中顯然沒有人可以講日語，彼此之間沒有辦法不透過水原來和大谷交談。果真如此的話，這凸顯出大谷團隊機能不全的驚人程度，以及水原對大谷生活的影響有多麼徹底。

水原到底有何盤算？

通常罪犯犯案時（猶如大谷團隊指控水原的情況），人們會預期至少他們所犯的罪講得通。

但是此事從水原的觀點而言，能夠講得通嗎？他真的認為自己可以神不知鬼不覺從大谷帳戶拿走450萬元嗎？真的會像ESPN所說的，他本來也認為都不會有人去跟大谷講嗎？他真的會眼睜睜看著一切發生，然後終於讓自己大禍臨頭？

他被描繪成一個走投無路、賭博成癮卻沒錢還賭債，只好盜用富裕朋友錢的人。然後就連水原的學歷現在也被挖出疑似造假。

有可能水原起先選擇是大谷幫他度過難關這條對他而言最簡單，但卻會讓事情沒完沒了的說法。