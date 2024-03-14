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大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

記者陳宛晶／即時報導
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自<a href=X平台及大谷IG" class="lazyload" data-src="https://pgw.worldjournal.com/gw/photo.php?u=https://uc.udn.com.tw/photo/2024/03/15/0/29198301.png&x=0&y=0&sw=0&sh=0&sl=W&fw=800&exp=3600&q=75">
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷IG

大谷翔平萬事靠Instagram，從2022年冬天宣布參戰經典賽、去年冬天加入道奇隊，到今年陸續公布婚訊、曝光妻子都是透過Instagram，Instagram活用術掀起日本球迷熱議，太太田中真美子的氣質也讓球迷覺得似曾相似，紛紛留言：「男人的理想型是不是長得像媽媽的女人？」

大谷帶給外界的驚喜一波波，先在2月29日驚喜公布婚訊，當時並未表明太太身分，僅說是一般日本女性，儘管已有不少日本網友抽絲剝繭認為以田中真美子的可能性最大，當時並未獲得大谷證實。

「Mrs. Ohtani」身分隱藏至今，道奇搭乘包機前往首爾迎接海外開幕戰，大谷透過限時動態貼出照片，道奇官方X隨後更是貼出高清畫面，儘管日本媒體不敢寫出太太名字，但美國媒體有不少都已直接表明大谷太太就是田中真美子，「FOX Sports: MLB」」的貼文就寫著：「大谷翔平與他的太太、籃球選手田中真美子，正搭機前往首爾系列賽。」

大谷太太曝光，網路掀起熱議，球迷留言：「大谷用微妙的方式炫妻喔！」、「真的很會保護太太」，也有球迷覺得大谷太太感覺有些似曾相似，驚訝發現有點神似大谷的母親，留言：「男人是不是會被長得像媽媽的人吸引？」「還想說在哪見過，原來是像大谷的媽媽」。

日本 道奇 大谷翔平

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