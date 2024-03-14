2屆冬奧金牌轉戰時尚圈 羽生結弦成Gucci大使

曾奪兩屆冬奧男子花式滑冰金牌的羽生結弦轉戰時尚圈，成為義大利精品品牌Gucci最新品牌大使。（路透社）

4歲開始滑冰、連霸兩屆冬奧男子花式滑冰金牌的羽生結弦 ，去年閃婚閃離，震驚各界。如今他沉寂一段時間後復出，轉戰時尚圈，成為義大利 精品品牌Gucci最新品牌大使。

羽生從4歲開始滑冰，在2014年索契冬奧和2018年平昌冬奧連續2屆獲得男子花式滑冰金牌，2018年因為其社會成就獲頒內閣總理大臣表彰的「國民榮譽賞」，是史上最年輕得主。

羽生在2022年7月退出競技賽事、轉為職業滑冰選手後，積極參與並策劃滑冰秀，以及振興家鄉仙台的相關活動。Gucci在2023年6月於ELLE JAPAN雜誌刊登羽生的13頁特集，以及他與芥川賞作家町屋良平的獨家專訪。

Gucci還在東京銀座旗艦店的畫廊舉辦了羽生結弦攝影展，展出由活躍於東京、紐約各地的攝影師TAKAY為他拍攝的作品。

Gucci過去的品牌大使橫跨演藝與體育界，包括義大利網球選手辛納（Jannik Sinner）、中國演員肖戰、英格蘭足球員格拉利許（Jack Grealish）、韓裔 美籍歌手Jay Park 朴宰範、日本演員志尊淳，以及最近任命的首位泰國男性品牌大使演員Gulf等人。