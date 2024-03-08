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日職／紀念鳥山明 日職熱身賽轉播藏七龍珠

記者蘇志畬／即時報導
日職熱身賽為了紀念鳥山明，轉播單位特別將好壞球、出局數的7個燈號，改為龍珠圖案。（圖截自X）
日職熱身賽為了紀念鳥山明，轉播單位特別將好壞球、出局數的7個燈號，改為龍珠圖案。（圖截自X）

「七龍珠」作者、日本漫畫家鳥山明日前過世，昨天消息傳出後引起不少粉絲感嘆，日本職棒也不少球員深受他的作品影響，昨天日職的熱身賽為了紀念他，轉播單位特別將好壞球、出局數的7個燈號，改為龍珠圖案，網友也直呼：「太感動了。」

日本網友在X上貼出日職熱身賽轉播畫面，昨天軟銀與羅德、阪神與養樂多之戰，電視右下角的鏡面特別設計，將3顆壞球、2顆好球、2個出局數，合計7個燈號，全部改以龍珠呈現，代表2出局、滿球數時，就可看到7顆龍珠一起出現。

這樣細心的舉動，紀念昨天傳出過世消息的知名漫畫家鳥山明，網友直呼：「太驚人了，很感謝電視台的細心」、「沒想過有這樣的紀念方式，神龍會跑出來嗎？」

火腿隊教練森本稀哲、內野手野村佑希及軟銀隊山川穗高等人，也都對鳥山明的逝世表達哀悼，阪神隊第一指名、新秀投手下村海翔更是一度說不出話來。

下村海翔是七龍珠超級粉絲，在入住球隊宿舍時還特別帶了全套的七龍珠漫畫隨行，昨天練習時聽聞此事，下村海翔說：「每次被問到喜歡的漫畫，我一定回答七龍珠，這是我接觸動漫的起點。」

阪神外野手小野寺暖更是以七龍珠動畫主題曲「心漸漸被你吸引」作為出場曲，對於鳥山明的過世也十分難過，「我希望出賽更多場，這樣才能繼續聽見這首歌，我不會換出場曲的。」

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