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足球／梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

記者楊德宜／台北即時報導
「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，引起中國球迷不滿。(路透)
「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，引起中國球迷不滿。(路透)

「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，中國球迷質疑「差別待遇」，罵聲一片。日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，中國和香港球迷的反應有點太玻璃心了，如果真是梅西的球迷更應該關心梅西的傷勢，而不是梅西是否辱華。

效力於邁阿密國際的阿根廷足球巨星梅西，昨晚在日本東京國立競技場，與日本神戶勝利船的友誼賽中，在比賽進行至59分33秒左右時，站上球場，滿場球迷也瞬間歡聲雷動。

矢板明夫表示，梅西之前狀態一直不太好、身上有傷，很多球迷擔心可能不能上場了。直到看到梅西在場上奔跑傳球，輕鬆自如的樣子，才終於把心放下。沒想到這一件在體育場上常見的事情，竟在中國和香港的網路上引起巨大的騷動。謾罵梅西的聲音此起彼伏，認為梅西「辱華」了。

原因是，梅西的球隊在去日本之前，也到香港進行了比賽，引來了全中國球迷的注目。矢板明夫表示，有人甚至專程從中國北方買機票飛到香港。4萬張門票開賣1小時就賣完。原價港幣880到4880元的門票，被黃牛炒到港幣11萬元。香港和中國媒體也大肆宣傳。

矢板明夫表示，沒想到比賽當天梅西一直坐在候補席上，全場比賽都沒有上場。在比賽快結束的時候，全場的加油聲已經變成「退錢」、「退錢」的叫罵聲。據報導，主辦方在比賽中，曾3次和球隊溝通、要求安排請梅西上場，但都被拒絕了。

事後，梅西在記者會上說「在上一場沙烏地的比賽有點受傷，大腿內側肌肉不適。希望未來還有機會能在香港比賽」。

矢板明夫表示，但是，香港和中國的球迷對此事不依不饒。香港前特首梁振英的女兒梁齊昕直接在社交媒體上炮轟梅西「無恥、噁心」。特首李家超也表示，對梅西沒能上場「感到極度失望」。香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄甚至表示「如果梅西下一場在日本的比賽上場的話，大家會不開心、不舒服」。沒想到，兩天之後，梅西就真的在日本東京的比賽登場了。

矢板明夫表示，有人說，梅西曾經送過自己的簽名照給已故中國民主運動人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波。梅西一直不喜歡專制政權。應該是刻意在香港不上場踢球的。這種說法是否正確，真相不得而知。

不過，矢板明夫表示，中國和香港球迷的反應，有點太玻璃心了。「如果他們真是梅西的球迷，似乎更應該關心梅西的傷勢，而不是梅西是否辱華了。

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