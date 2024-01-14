約克維奇戰4小時晉澳網次輪 創個人最久大滿貫首役

塞爾維亞網球好手約克維奇今天在澳洲網球公開賽首輪賽事，與18歲天才小將普里茲米奇陷入苦戰，最終勝出。美聯社

塞爾維亞網球好手約克維奇 今天在澳洲網球公開賽首輪賽事，與18歲天才小將普里茲米奇陷入苦戰，最終以6比2、6比7（5）、6比3、6比4勝出，用盡全力才保住澳網 衛冕之路。

路透社報導，約克維奇（Novak Djokovic）鏖戰4小時1分鐘，是他生涯耗時最久的大滿貫首輪比賽。對於這位從會外賽晉級、首度在大滿貫賽場亮相的克羅埃西亞好手，約克維奇不吝讚美。

約克維奇說：「他值得今晚每個掌聲和所有讚美，他是個令人驚奇的選手，十分成熟…他真的讓我贏得不輕鬆。」

「對於一位沒打過這種大比賽的青少年來說，這種表現可圈可點。」

約克維奇坐擁24座男單大滿貫金盃，其中包括10座澳網冠軍，他於2005年首度登上澳網賽場幾個月後，普里茲米奇（Dino Prizmic）才出生。

2005年出生的普里茲米奇目前世界排名178。

即便已經年滿36歲，約克維奇仍能主宰網壇，尤其去年更一舉稱霸澳網、法網及美網，贏得史無前例的24座男單大滿貫金盃，加上勇奪生涯第7座ATP年終賽冠軍，為去年賽季畫下完美句點。

對於2024年新賽季的目標，約克維奇曾指出，包含大滿貫賽事、巴黎奧運 ，還有代表塞爾維亞比賽的台維斯盃，「所有代表國家出戰的比賽，對我來說都是最大的榮耀。」他認為，一整年的賽季很漫長，因此需要循序漸進，了解身體的感受，並在正確的時間調整至巔峰狀態。