日職／度會隆輝秀一朗新年賀卡 問他「每天吃咖哩？」

度會隆輝。(擷自橫濱隊官方X)

日職橫濱隊在去年選秀首輪指名的21歲外野手度會隆輝，今天正式報到，帶著大聯盟傳奇球星鈴木一朗 寫給他的新年賀卡走進宿舍，對這位老前輩充滿敬意。

對於這份難得的禮物，度會很開心說：「常被一朗的高水準和他的舉止震撼，很難相信他已經50歲了，我一直想成為這樣的球​​員。」

度會出身橫濱高校，3年前參加選秀未獲青睞，後來進入社會人球隊ENEONS。他說：「過去3年多次和一朗一起訓練，他在年初帶我出去吃飯，親手給我這份禮物。 」

度會表示，和一朗相處時，受到很熱情照顧，自己也很好奇問他：「一朗先生，你真的每天都吃咖哩嗎？」

鈴木一朗過去大聯盟流傳很多故事，固定吃咖哩就是其中之一，最近演講也被女高中生問到這件事；這位50歲退役球星當時回答，只有主場比賽才會每天在家吃，一年162場例行賽大概吃81次，

面對度會提問，一朗也說：「不是每天都吃。」這位職棒新鮮人透露，和前輩相處愈多，愈能了解他的真實本性，不像大家在網路上看到那樣。

度會出身棒球世家，父親度會博文過去是日職養樂多隊內野手，一共打了11年，他在去年選秀前就被喻為「社會人第一野手」，終於如願加盟橫濱。