NBA／與柯爾促膝長談 湯普森盼調整心態享受最後篇章

湯普森（Klay Thompson）本季表現跌跌撞撞。（美聯社）

近期陷入連敗低潮的勇士 隊，今天在主場出戰魔術隊，柯瑞 （Stephen Curry）在比賽最後5分鐘豪取10分，幫助勇士以121：115險勝魔術止敗，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，柯瑞總是能在球隊需要他的時刻挺身而出，表現總是如此讓人讚嘆。

勇士本賽季走得跌跌撞撞，對魔術之戰依舊陷入苦戰，不過柯瑞在比賽末段挺身而出，先發五虎得分都上雙，最終以6分差距險勝，勇士前一次先發五虎都得分上雙已是去年3月。

談到柯瑞在關鍵時刻挺身，柯爾說：「儘管柯瑞沒有拿下36分，仍在防守端吸引關注，甚至對魔術防守造成影響，他是相當傑出的球員，在我們需要他時，就會進入狀態。」

保羅（Chris Paul）與湯普森（Klay Thompson）也各砍進3顆三分球，分別拿下12分與15分，湯普森談到本賽季陷入生涯的低潮期，透露昨天與柯爾促膝長談，希望調整自己的心態再出發。

湯普森說：「常會忘記自己多麼幸運，曾是冠軍隊的一員，還參加過全明星賽，並且拿過金牌，當你渴望重回那個水平時，反而阻礙了自己，現在希望享受自己生涯的最後篇章，繼續留在場上比賽，成為年輕球員的好導師。」