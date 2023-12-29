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MLB／大谷、山本都去道奇太難過 達比修：如果朗希也…

記者陳宛晶／即時報導
達比修表示，自己很喜歡大谷和山本，因此更想和他們一起打球，最終未能如願，真的是很傷心。（路透）
達比修表示，自己很喜歡大谷和山本，因此更想和他們一起打球，最終未能如願，真的是很傷心。（路透）

達比修有心中擘畫的偉大藍圖，在大谷翔平、山本由伸雙雙去了道奇隊後破滅，他坦言看到消息後超傷心，但會和松井裕樹一起在教士隊好好打拚、為擊敗道奇而努力，「如果佐佐木朗希也去道奇，我真的會投到哭出來。」

大聯盟今冬最大咖的兩位自由球員，大谷翔平、山本由伸最終在道奇集合，打造無敵艦隊，達比修近日在回應球迷提問時也聊到這個話題。

他透露今年季初與教士簽下6年1.08億美元延長合約時，曾先詢問總管普瑞勒（A.J. Preller），「這份合約會不會對之後的簽約造成負擔？像是山本由伸？」當時總管回應他「不會」。

時序來到今年冬天，教士在爭取大谷、山本始終未見動靜，甚至不曾碰面，達比修說：「我真的是很傷心」。他說自己待過道奇，因此更知道這支球隊的強大，效力教士之後，心中一直燃燒想要擊敗道奇的想法，「大概在一年前，我就有想像過，如果教士可以簽下大谷和山本，所有日本人聚集在一起為擊敗道奇而戰。」

達比修表示，自己很喜歡大谷和山本，因此更想和他們一起打球，最終未能如願，真的是很傷心，「但還好松井來了，我會和他一起努力。」也忍不住開玩笑提到，如果以後連佐佐木朗希也去了道奇，自己真的會哭。

道奇 大谷翔平 日本

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