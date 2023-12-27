MLB／山本由伸曝加盟道奇原因：沒有大谷也會到洛杉磯

山本穿上道奇18號球衣亮相。 (路透)

日本 強投山本由伸五天前同意加盟道奇 隊，球團正式宣布，和他簽下12年3億2500萬美元合約，山本穿上18號球衣亮相，他說：「道奇歷史悠久，能夠成為球隊的一員讓我欣喜若狂，洛杉磯 成為新家對我相當重要。」

山本的合約將到2035年，合約總值打破大聯盟投手紀錄，超越洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）100萬美元，未來10年平均年薪超過2708萬美元，道奇另需支付他的老東家、日職歐力士隊入札金5062萬5千美元。

山本合約內容包括簽約金5000萬美元，沒有延期支付薪水，第6年和第8年可選擇逃脫合約，成為自由球員史上最長的投手合約。

「我不會說大谷翔平是我決定加盟道奇的唯一原因。」山本透過翻譯表示，即使大谷加入其他球隊，自己仍會以道奇球員身分來到洛杉磯。

他說：「最重要的是，大谷不只是日本、也是大聯盟最好的球員之一，從現在起能夠和他一起打球，對我來說意義重大。」

山本強調，選擇道奇是因這支球隊能提供最好的贏球機會，不只現在、未來也是，在整個協商過程中充分感受這一點。

道奇和大谷簽下10年7億美元驚人合約，加上山本、30歲右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）5年1億3656萬2500美元合約，已經投資超過11億美元；道奇總經理高姆斯（Brandon Gomes）表示，能夠增加山本這種才華橫溢的先發投手，是結束今年一個很好的方式，明年將是激動人心的球季。