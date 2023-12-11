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日媒分析：大谷翔平選擇道奇 有5大原因

中央社東京11日綜合外電報導
日媒分析大谷翔平離開天使、選擇道奇的5大原因。(美聯社)
日媒分析大谷翔平離開天使、選擇道奇的5大原因。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平10日宣布將加盟洛杉磯道奇隊。日本媒體分析，道奇亮眼的成績、環境、完整的團隊等均可能是吸引大谷的原因。

大谷翔平10日宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元合約。美國職棒大聯盟官網指出，這是全球運動史上最鉅額合約。

「日本體育報知」報導，對於瞄準世界大賽冠軍的大谷翔平而言，決定披上道奇隊戰袍有五大原因。

首要原因為道奇為常勝軍。大谷效力於洛杉磯天使隊6年，2度獲選為美聯年度最有價值球員（MVP），但是均未挺進季後賽。大谷曾在2021年表示，「想度過熱血沸騰的9月」，並在今年日本奪下世界棒球經典賽（WBC）後說：「季後賽、世界大賽是下一階段的目標」。

道奇2020年第七度奪下世界大賽冠軍，2013年起連續11年打進季後賽，成績亮眼。

第二個原因是大谷能在熟悉的環境繼續打球。道奇隊至天使隊主場的車程僅40分鐘。兩隊的訓練地點同樣位在亞利桑納州內。而西岸南部的氣候相對溫暖，球賽幾乎不會因雨取消。

第三個原因為道奇的團隊有助於大谷的右手肘傷勢復原。

大谷2018年與今年9月接受俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，均是目前擔任道奇隊隊醫的運動學名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）動刀。

第四個原因是道奇隊的指定打擊位置。

道奇指定打擊馬蒂內茲（J.D Martinez），今年賽季敲出33轟，但是並未續約，空出了道奇的指定打擊位置。這可說是為了對下個球季專注打擊的大谷而保留，而大谷將與道奇陣中兩位曾獲選MVP的貝茲（Mookie Betts）及弗利曼（Freddie Freeman）建立強大打線。

第五個原因是「道奇對大谷的愛」。道奇隊從大谷高中時期起就開始積極關注他，而且是大谷2012年9月準備進入職棒時，第一個訪問大谷的球隊。大谷2017年轉戰美國職棒大聯盟時，道奇隊也是大谷最終交涉的7個球團之一。

大谷當時立下的目標之一就是「2020年在道奇隊贏得世界大賽冠軍」。

道奇 世界大賽 大谷翔平

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