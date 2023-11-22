羽生結弦離婚內幕 外婆沒見過孫媳：他崩潰到吃不下

羽生結弦。(美聯社)

日本 滑冰王子羽生結弦 人氣鼎沸，8月宣布結婚後不少粉絲大嘆失戀了，沒想到才過3個多月，他17日宣布離婚，結束105天短命婚，震驚外界。而日本媒體訪問他外婆內幕，外婆親吐他受到相當大的打擊，完全崩潰吃不下飯。

羽生結弦對另一半保密到家，至今還未公開對方真實身分，引起眾人好奇，外界更推測應該就是小提琴家末延麻裕子，不少媒體和部分粉絲日夜在他住處守候，只為一睹他的戀人真實模樣，羽生結弦不堪其擾，日前宣布離婚，表示理由是因為媒體和粉絲窮追不捨，希望讓對方享受自由，只好忍痛離婚。

然而此理由引來不滿，有批評他怎可把事情都推給媒體和粉絲，質疑他「算什麼男人」。事發至今他都未出面，年逾80歲外婆日前終於出面受訪，先是表示「給大家帶來麻煩真的很對不起」，接著透露連她自己都沒有見過孫媳婦，「雙方都受傷了，我女兒昨（19）日晚上打來，她說結弦『在精神上崩潰，甚至不吃飯』。」她說本來也想見見孫媳婦，也希望「早點結婚，安定下來就好」，最大的願望是普通的幸福，沒想到竟是離婚收場。

外婆表示和羽生結弦沒有聯繫，就算身為親人，但他們也是一無所知的外人，對於外孫的婚禮完全不知道，「當你出名的時候，或許有些事情是不能談論的」，但她坦言無法理解羽生結弦不說結婚對象是誰，「應該是為對方著想，也許是時代不一樣，年輕人的想法不同」。