我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

撞死人反獲贈豪車… 梅南德茲妻子遭爆車禍收賄

杭州亞運／棒球金牌戰最強之矛vs.最強之盾 中華隊能再擋南韓火力？

特派記者陳宛晶／杭州即時報導
中華隊投手林昱珉。（記者季相儒／攝影）
中華隊投手林昱珉。（記者季相儒／攝影）

杭州亞運棒球今天由中華隊、南韓隊爭奪金牌，中華隊本屆投手表現強悍，南韓隊則是握有最強之矛，累積5轟遙遙領先各隊，誰能為中華隊擊出適時一擊將是決勝關鍵。

兩隊本屆同在B組，已在預賽交手過一次，當時在林昱珉6局、古林睿煬2局、劉致榮1局的聯手封鎖之下，以4：0完封南韓隊。

南韓晉級金牌戰路上也只輸了這一場，面對中國大陸、泰國、香港隊都以懸殊差距獲勝，以及以2：0力克日本，展現強大的火力，目前5戰累積157打數敲出52安打，打擊率3成31、上壘率4成23、長打率5成16都是所有球隊之冠。

本屆賽事至今出現7轟，南韓隊就包辦5轟，開轟選手包括金周元（2轟）、姜白虎、尹棟熙、崔知訓；另外2轟則是來自中華隊林立、香港隊施朗晧。

南韓隊昨天猛敲16安打、以8：1擊敗中國隊後，中華隊總教練吳思賢也不諱言，南韓的火力看起來相當可怕，但相信雙方投手都有一定實力，就看誰能出現適時一擊及減少失誤；中華隊目前發揮出色的打者，包括林安可、林子豪、吳念庭，都有4成以上打擊率。

中華隊投手群本屆表現相當出賽，5戰合計37局僅失4分（責失2分），防禦率只有0.49為所有球隊最佳，金牌戰成為最強之矛與最強之盾的交手。

南韓 香港 杭州亞運

上一則

杭州亞運／老少對決 象棋個人賽選手相差70歲衝熱搜

下一則

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

延伸閱讀

亞運棒球／金牌戰先發交付左投 林昱珉確定二戰南韓

亞運棒球／金牌戰先發交付左投 林昱珉確定二戰南韓
杭州亞運／中國棒球隊遭南韓打爆 金牌戰上演「台韓大戰」

杭州亞運／中國棒球隊遭南韓打爆 金牌戰上演「台韓大戰」
亞運台灣單日獲3金 棒球擊退中國闖金牌戰

亞運台灣單日獲3金 棒球擊退中國闖金牌戰
亞運棒球／3火球男投15K壓制中國 中華隊提前晉金牌戰

亞運棒球／3火球男投15K壓制中國 中華隊提前晉金牌戰

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞