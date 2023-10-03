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亞運女足／中國總教練水慶霞：3:4說明了很多問題

新華社杭州3日電
杭州亞運會足球女子組半決賽中，中國隊對陣日本隊，圖為場邊的中國隊總教練水慶霞。(新華社)
杭州亞運會足球女子組半決賽中，中國隊對陣日本隊，圖為場邊的中國隊總教練水慶霞。(新華社)

3日，中國女足3:4負於日本女足，無緣杭州亞運會決賽。賽後，中國女足總教練水慶霞表示，「3:4的比分雖然差了一點點，但這一點點也說明了很多問題」。

水慶霞首先表示，自己對輸球有很大的責任。「隊員在90分鐘的比賽過程中，打出了拚搏的精神，打出了鏗鏘玫瑰永不放棄的精神，但足球比賽就是這樣，有些細節沒有做好，就是不一樣的結果。」

水慶霞認為，「3:4的比分雖然差了一點點，但這一點點也說明了很多問題。」水慶霞分析說，「上半場這個比分（1:4），我也沒有想到，關鍵是我們在攻守轉換中心態有點急，打得有點緊，隊員也跑不動。下半場我們調整了心態，就好了很多。足球比賽就是有很多變化。」

總結此次亞運會之旅，水慶霞表示，從小組賽到淘汰賽首輪，三支隊伍對球員的壓迫和壓力都不是太大，「但從與日本隊的比賽來看，兩隊都想去表現，都想做得更好，特別是日本隊，她們打出了整體的傳切，有很多地方值得我們學習」。

水慶霞認為，足球比賽會碰到各種問題，對於球隊，需要不斷在過程中調整；對於個人，能力的提高也需要漫長的過程。「我們的隊員，包括我，都需要從失利中好好總結，我們應該怎樣去成熟地面對足球比賽，怎樣去調整好自己的心態。」

　　離巴黎奧運會預選賽只剩不到一個月時間，水慶霞說：「球隊接下來的任務艱巨，我們會努力在這段時間調整心理狀態、身體狀況。對我來說，更需要冷靜。」

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