得去當兵了…競速滑輪南韓樂極生悲 鄭喆元道歉害到隊友

亞運滑輪溜冰項目2日進行競速溜冰3000公尺接力賽男子組決賽，台灣隊（左）以快0.01秒壓線擊敗過早慶祝的韓國隊（右），韓國隊本來已經拿出國旗慶祝，在知道成績時難掩失望之情。（中央社）

杭州亞運 競速滑輪男子3000公尺接力賽今天因南韓 隊過早慶祝樂極生悲，讓台灣隊最終以0.01秒之差勝出。經過沉澱之後，南韓選手鄭喆元出來向國民及隊友道歉，「我的失誤實在是太巨大了」。

➤➤➤杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

滑輪滑輪項目競速滑輪3000公尺接力賽今天登場，台灣隊在決賽由陳彥成、趙祖政、黃玉霖代表，最後3人滑出4分05秒692。南韓隊最後一棒鄭喆元以為自己已勝利、提早慶祝，不過台灣隊最後一棒黃玉霖不到最後一刻不放棄，最後瞬間伸長了腿比對手早0.01秒壓到終點線，逆轉奪金。

➤➤➤0.01秒之差丟金 南韓網友繪悲情圖：真的好無言

南韓隊用這樣的方式輸掉比賽，不但在台灣引起很大話題，更是遭到南韓民眾痛罵。賽後南韓隊另一名選手崔因鎬經過混合採訪區時忍不住痛哭，而最後一棒鄭喆元也拒不受訪，整個頒獎典禮過程3人神色凝重。

亞運滑輪溜冰項目2日進行競速溜冰3000公尺接力賽男子組決賽，台灣隊（右）以快0.01秒壓線擊敗過早慶祝的韓國隊（左），韓國選手在頒獎台上面露凝重。（中央社）

稍早鄭喆元最終選擇受訪，根據南韓媒體「南韓經濟」報導，鄭喆元因為預感到勝利而提早舉手慶祝，金牌就這樣「在眼前飛走」。鄭喆元接受韓媒訪問時表示，「我的失誤實在是太巨大了，我太早鬆懈、大意，沒有堅持到最後，跟我一起努力到最後的隊員實在很對不起，也對支持我們的人感到很抱歉。」

韓媒指出，鄭喆元的失誤不是只有影響到自己的免除兵役優惠，連22歲隊友崔因鎬的免除兵役優惠也一起飛走。