亞運圍棋／敗給許皓鋐 柯潔刻意隱藏銀牌自評實力不夠

比賽結束後，柯潔立即起身離開座位，難掩失望落寞。（香港中通社）

世界排名第3的中國好手柯潔今天在亞運會圍棋決賽敗給台灣小將許皓鋐 ，賽後受訪把掛在脖子的銀牌藏在衣服內。柯潔說，今天太想拿金牌，所以技術上出現變形，既然輸了就是實力有問題。

許皓鋐今天擊敗柯潔奪金，中媒皆以爆冷形容。據澎湃新聞，柯潔賽後受訪把銀牌藏進衣服內，自評輸棋還是實力不夠。

柯潔此前以8連勝之姿闖進決賽。他說，這一次確實在決賽之前狀態都特別好，今天也確實可能是太想拿金牌，所以技術上有一些些變形或出一些問題。但這其實也是實力的一部分，既然輸了，還是實力有問題。

柯潔直言一度以為自己已經獲勝，但最終被逆轉。「沒有什麼時刻，比這盤棋更遺憾了，我現在還是挺恍惚的，希望團體賽不要像今天這樣留下遺憾」。

柯潔說：「我也不是輕敵了，就是不知道怎麼回事，非常的遺憾，我確實不知道該怎麼說」。

據中媒潮新聞現場直擊，一開局，局勢就亂了。柯潔執白在布局階段便在棋盤左部與黑棋發生戰鬥，戰鬥中柯潔下出了致命的惡手，陷入被動，AI 給出的勝率一度低到一成。

柯潔隨後頂住壓力將局勢攪亂的同時，也將敗勢慢慢扳回，在極其複雜的局面下，許皓鈜的黑棋接連出現失誤，被柯潔抓住機會逆轉。

報導指出，但戲劇性的一幕再度出現，柯潔官子的一步失誤又將優勢葬送，那一刻，「柯潔甩了自己一巴掌」，直播間柯潔的歎息聲清晰可聞，額頭前的頭髮已經被他的手指繞得蜷曲起來。

報導並指出，此時的許皓鈜雖然臉上沒有任何表情，但他拿起礦泉水瓶喝水的同時順勢靠在了椅背上，似乎終於鬆了一口氣。

在裁判數完子的那一刻，柯潔再也坐不住了，他這次沒有像往常一樣和對手復盤，而是起身離開了座位，連一旁的運動員 證也忘了拿，工作人員飛一樣衝出去才追上他。