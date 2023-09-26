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杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

新華社╱杭州26日電
中國乒乓球選手馬龍。新華社
中國乒乓球選手馬龍。新華社

中國男子乒乓球隊26日戰勝韓國隊贏得杭州亞運男團冠軍，馬龍作為第三單打出場為中國隊拿下決定性勝利。距離馬龍首次代表中國隊參加亞運會並取得男團金牌，已經過去了17年。

賽後的新聞發布會上，新華社記者問馬龍第四次參加亞運會的感受跟此前有何不同，馬龍回答說：「之前每次亞運會結束之後都還會有下一次，這次應該是我最後一屆亞運會了，最大的不同就是沒有下次了吧。」

杭州亞運會開賽前，這位雙圈「大滿貫」得主曾因為「亞運會簡歷好長」的話題上過熱搜。今天，老將的長簡歷上又增加了一枚亞運會團體金牌，但同時也到了跟亞運會說再見的時候。

賽場上，他依舊用完美的表現戰勝對手、征服觀眾。當日男團決賽中，馬龍第三個出場，此前兩位後輩王楚欽和樊振東已經為中國隊取得2:0的領先。面對韓國選手樸康賢的有力衝擊，馬龍憑藉全面的技術全程掌握主動，以11:3、12:10、11:6乾淨利落直落三局，為中國隊鎖定金牌。

「這次比賽的場館和觀眾氣氛對我來說都非常棒，跟隊友一起拿到這個冠軍非常開心。」馬龍說。

本屆亞運會男團比賽中，馬龍全勤出戰，五場比賽一局未失。「不久前拿到亞錦賽（男單）冠軍讓我更有信心，這次亞運會發揮也還不錯，我對自己的表現很滿意。」

賽場外，馬龍用他的責任與擔當詮釋著男隊隊長的涵義。雖然沒有報名單打項目的他已經結束本屆亞運會的比賽，但他表示並不著急去遊覽杭州美景。「雖然我的比賽結束了，但我的隊友們接下來還有很多硬仗要打，我還會跟隊友們一起訓練，跟他們一起做賽前準備。」

中國乒乓總教練李隼此前接受新華社記者採訪時曾表示，目前巴黎奧運參賽資格的隊內競爭態勢比較激烈，這次亞運會是教練組考察隊員的重要一環。

決賽現場，有觀眾打出「馬龍巴黎見」的手幅。面對球迷的期待，馬龍展現出他一貫的低調和坦誠。「對我來說並沒有把所有精力都放在奧運會，我現在只管盡力打好自己的比賽，至於（去不去奧運會）結果我覺得不是最重要的。」

當晚奪冠後，馬龍在他的微博上寫下這樣的話：「熱愛可抵歲月漫長，謝謝團隊隊友和現場的所有球迷，謝謝大家給我留下了最美好的亞運記憶。中國隊繼續加油！」

26日在杭州亞運乒乓球男子團體決賽，中國隊以3比0戰勝韓國隊獲得金牌。圖為中國隊...
26日在杭州亞運乒乓球男子團體決賽，中國隊以3比0戰勝韓國隊獲得金牌。圖為中國隊選手馬龍、林高遠、教練員王皓、選手王楚欽、梁靖昆、樊振東（從左至右）在比賽後手舉國旗慶祝。新華社

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