我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

NBA／勇士確定不簽霍華德 保留空間可能補強側翼鋒線

記者蔡佳霖／即時報導
魔獸重返NBA再度夢碎。(美聯社)
魔獸重返NBA再度夢碎。(美聯社)

儘管有關「魔獸」霍華德（Dwight Howard）可能加盟勇士的消息傳得沸沸揚揚，但根據最新消息顯示，勇士方面已經明確表達不會和霍華德簽約，同時也沒有考慮在訓練營之前補進任何中鋒人選。

先前霍華德與勇士完成會面和試訓，一度傳出雙方可能會合作，冀望透過霍華德得高度和防守經驗補強球隊最欠缺的禁區戰力，甚至霍華德還在洛杉磯和格林（Draymond Green）、保羅（Chris Paul）一同訓練，也引發更多想像空間。

然而勇士顯然沒有打算把陣容名額用在霍華德身上，而是要保留運作彈性空間，或許在球季開打之前或是賽季中再考慮補強選擇。據《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）透露，勇士在訓練營的目標將是補強側翼鋒線戰力。

勇士目前前場禁區主要輪替將有格林、魯尼（Kevon Looney）、薩里奇（Dario Saric）、二輪新秀傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）和甫簽雙向合約的加魯巴（Usman Garuba），全隊沒有一人超過6呎10吋。

至於無緣重返NBA的霍華德，據消息人士指出，他預計會在接下來的時間積極跟其餘對他有興趣的球隊接觸，爭取一份合約。

勇士 洛杉磯 NBA

上一則

足球／阿根廷奪世界盃PSG沒慶祝 梅西：僅我沒被母隊認可

下一則

MLB／勇士亞古納辦到了 40轟60盜史上第一人

延伸閱讀

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密
巴菲特之子：西方公眾恐現「烏克蘭疲乏」 對基輔關切弱化

巴菲特之子：西方公眾恐現「烏克蘭疲乏」 對基輔關切弱化
NBA／勇士想要引進大個子「魔獸」霍華德本周試訓

NBA／勇士想要引進大個子「魔獸」霍華德本周試訓
NBA／魔獸拚重回聯盟 與3長人爭勇士門票

NBA／魔獸拚重回聯盟 與3長人爭勇士門票

熱門新聞

中國網球名將彭帥曾出面指控前國務院副總理張高麗性侵，但事件最終不了了之。(美聯社)

WTA賽事重返中國首站廣州 彭帥案抵制不到2年

2023-09-16 19:19
羽生結弦。(新華社)

「花滑王子」羽生結弦妻子是她？ 日媒爆：大8歲美女小提琴家

2023-09-17 01:49
歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39
籃球明星柯比．布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna）2020年1月26日直升機失事喪生，各地出現大型塗鴉壁畫紀念。(中央社)

NBA／布萊恩大型塗鴉恐遭清除 數千人連署反對

2023-09-15 20:41
花滑「冰上貴公子」羽生結弦的新婚細節被日媒挖出。（美聯社）

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

2023-09-17 21:52
德國隊在施羅德帶領下奪下世界盃男籃賽冠軍。(取材自FIBA官網)

籃球／世界男籃最新排名 冠軍德國強升至第三

2023-09-15 22:48

超人氣

更多 >
曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康