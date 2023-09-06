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美網／地主20歲新星闖4強 將和約克維奇上演世代對決

記者曾思儒／即時報導
世界排名47的新星謝爾頓（Ben Shelton）。
世界排名47的新星謝爾頓（Ben Shelton）。

世界排名47的新星謝爾頓（Ben Shelton），第2度挑戰美網會內賽成地主黑馬，今天8強賽在跨日大戰以6：2、3：6、7：6（9：7）、6：2拍下名列第10種子的同胞帝亞弗（Frances Tiafoe），生涯首闖大滿貫4強，取得挑戰23座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）的資格。

影片來源: US OPEN YouTube

謝爾頓年僅20歲，去年美網才是大滿貫會內初體驗，今年澳網就打進8強，今天更進一步突破個人成績，紐約凌晨超過12點迎接勝利，笑說：「這裡很熱鬧，不是嗎？我感覺我今晚用盡了全力。」

這場地主內戰進行了3小時又7分鐘，第三盤「搶7」發出2次雙誤仍驚險拿下的謝爾頓，比賽中不斷和中央球場的球迷互動，像是手放在耳旁、示意球迷歡呼聲再高一些，十分享受屬於自己的紀錄夜。

生涯已13度打進美網4強的約克維奇已36歲，2003年轉入職業時，謝爾頓才1歲；這場跨世代對決話題十足，謝爾頓也對兩人首度交鋒十分期待，他還不忘和球迷們喊話，「沒能比這更棒了，過去兩戰已經十分難打，要和同胞對決，但希望你們2天後能繼續為我加油。」

約克維奇 澳網

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