谷愛凌曝史丹福有兩位室友「每天睡10個小時」變難了

谷愛凌5月拿下榮膺勞倫斯最佳極限運動員獎。(新華社)

美中混血滑雪 好手谷愛凌 （Eileen Gu）自北京冬奧 摘得兩金一銀後，時尚代言不斷，今年19歲的她說，「我不想當偶像，我想當大家的朋友。」

澎湃新聞報導，以美國SAT1580分（滿分1600）考入史丹福大學之後，谷愛凌成為了學霸。她在大一結束時取得了「全A」的成績，「我用一年時間去體驗了比較廣泛的科目，我去學了量子物理，也學了哲學；我學了經濟學，我也學了國際關係；我上了中醫課，也去學習了一個關於睡眠科學的課程。」

谷愛凌自己說，正是因為學了這門「睡眠科學」，讓她印證了自己以前所說的「每天睡10個小時」是有科學支持的。

「因為明年才學專業課，所以我現在可以自由去選擇喜歡的學科。今年修了52個學分，作為全職大學生，一個學年只要36個學分，現在等於我快修了兩年的課程。」

谷愛凌透露自己在學校有室友：「在大學現在是三個人一間房，我有了兩個室友，這是一個全新的經驗，因為我以前沒有和姐妹們一起生活的情況。」

當被問及是否「很享受」這樣的生活狀態時，谷愛凌稍稍遲疑了片刻，然後用了「挑戰」這個詞來形容，「這是一個新的體驗，主要是別人在的時候，我想要睡覺其實挺難的。」

谷愛凌說，自己的目標有很多，參加更多比賽就是一個持續的目標，「包括世錦賽和世界盃，以及2026年的米蘭冬奧會，都是我目標的一部分。」

谷愛凌自己說，她之所以如此熱愛滑雪，就是因為滑雪是表達自我的最好方式之一，「我希望不斷突破自我，打破界限。」