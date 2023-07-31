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MLB／大谷翔平雙安、4次上壘 唯一出局差點炸裂第40轟

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平3打數敲出2安打，另有1次觸身球、1次故意四壞保送。 (美聯社)
大谷翔平3打數敲出2安打，另有1次觸身球、1次故意四壞保送。 (美聯社)

大谷翔平今天面對給打的、不給打的打席，前4次全上壘，唯一的出局是在9局上掃出中外野超深遠飛球，眼看有望過牆，被勇士隊中外野手哈里斯二世（Michael Harris II）美技撈進手套，大谷此役仍有雙安，天使則靠3發陽春砲終場以4：1擊敗勇士。

天使的客場9連戰進入最後一part，今天展開與勇士的系列賽，大谷擔任第2棒、指定打擊出賽，3打數敲出2安打，另有1次觸身球、1次故意四壞保送。

面對勇士先發投手摩頓（Charlie Morton），大谷首打席先挨球吻，第2打席被故意四壞請上一壘，近3場追加5次、本季累積13次獲得故意四壞超越守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez），單獨站上「敬遠王」。

大谷在第3打席的過招敲出右外野平飛安打，第4打席碰上明特（A. J. Minter），又是打穿右邊防線的安打；9局上大谷在無人出局、一二壘有人時上場，已無再失分空間的勇士必須對決，2好球後，一顆95.6哩的直球被他掃向中外野，飛行距離達406呎，但不敵哈里斯二世時間拿捏精準的跳接。

大谷無緣追加本季第40轟，但天使打線出現3轟，包括葛里奇克（Randal Grichuk）第4局的陽春彈，這位昔日天使首輪選秀球員，過去未在天使升上大聯盟，繞了一圈後透過交易回到職棒生涯起點，披上天使球衣首戰就開砲。另一位回歸天使的轉學生克朗（C.J. Cron）也有貢獻，9局上的安打為天使添第4分。

天使 勇士 大谷翔平

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