NBA／不怕被外界期待壓垮 19歲準狀元溫班亞瑪超齡發言

溫班亞瑪即將成為選秀狀元，也是外界焦點。（路透）

NBA選秀會將登場，法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）成為選秀狀元只是時間問題，他受訪時也展現超齡的成熟發言，自信能應付外界壓力，準備好成為馬刺 的一份子了。

作為一名超過七呎的長人，溫班亞瑪不僅有不可思議的長臂展，還有與身材不相符的協調性以及投籃手感，年僅19歲便橫掃法甲聯賽各獎項，早在去年就被外界認定是繼詹姆斯（Lebron James）後天賦最高的新秀。

隨著溫班亞瑪的聲勢越來越高，也有一部分球迷擔心，他的能力被過分誇大，可能導致其壓力過大、最終成長不如預期。就像過去的維金斯（Andrew Wiggins）、西蒙斯（Ben Simmons）、威廉 森（Zion Williamson）等狀元，都曾被譽將像詹姆斯一樣能主宰聯盟，但三人生涯都有所掙扎，維金斯來到勇士 後才打出價值、西蒙斯因投籃問題深陷泥沼，威廉森則受困傷勢，和真正的「天選之人」都有極大差距。

然而溫班亞瑪本人並不擔心被外界期待壓垮，受訪時自信說道，「我對自己有很高的期望，外界的期許和我義無反顧的決心相比反而不算什麼。我能一直堅持目標，沒有人可以打擾我，處理這樣的高壓對我來說並不困難。」