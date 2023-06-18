MLB／大谷翔平早該連霸MVP 天使教頭不懂去年輸賈吉

天使隊大谷翔平轟出陽春砲，露出笑容。*路透)

天使 隊「二刀流」大谷翔平 今年再次以投打兩端的頂尖演出震撼棒壇，被看好拿下生涯第二座美聯MVP，不過天使總教練尼文（Phil Nevin）認為大谷早該三連霸，「去年就應該是MVP」。

大谷翔平目前以23轟位居大聯盟全壘打王，56分打點並列打點王，另外在投手丘上成績是6勝2敗、防禦率3.29、105次三振，被打擊率1成78是全大聯盟最佳，有美國媒體認為，今年美聯MVP已經提前底定。

曾在2018到2021年擔任洋基 隊三壘指導教練的尼文也認同，「去年我就說過了，我視賈吉如親生兒子，但除非有人能在投打兩端都展現統治力，否則大谷應該要是MVP。」

尼文接受大聯盟訪問時表示：「我的意思是，兩年前大谷獲得MVP的賽季，和去年有何差別？有人必須向我解釋這一點，因為他去年更加進化，卻沒獲得MVP。」

大谷翔平去年在打擊區有著2成73打擊率、34轟、95分打點，投手丘上累積166局拿下15勝9敗、防禦率2.33，飆出219次三振；然而賈吉在去年打出美聯史上最高的62轟，外加131分打點與OPS 1.111，而天使73勝89敗的戰績無緣季後賽，洋基則是打出99勝63敗拿下美東王座。