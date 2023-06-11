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法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

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法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

記者曾思儒／即時報導
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

台灣女網名將謝淑薇，復出首場大滿貫就在法網打進女雙決賽，今天和年輕16歲的中國「金花」王欣瑜面對列第10種子的加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國湯生（Taylor Townsend），「海峽組合」再扮演種子殺手，且是在失掉首盤下連趕2盤，以1：6、7：6（7：5）、6：1逆轉登頂，謝淑薇也迎接生涯第2座法網金盃，同時是第5座大滿貫女雙冠軍。

謝淑薇暌違一年半重返戰場，今年4月回歸後，法網才是回歸的第一場大滿貫，她和21歲的王欣瑜成「種子殺手」，從第二輪到前一場4強賽，連4場都拍下種子，但今天最終戰面對北美聯軍，首盤第一個發球局驚險保住後，接續3個發球局都失守，讓對手連保帶破連拿6局先下一城。

第二盤「海峽組合」第一局就破發成功，局數5：3領先下又在第9局取得40：0絕對領先，但3個破發也是扳平盤數的機會全部錯過，反讓第10種子瓦解危機後第10局乘勢破發，兩方進入「搶7」。

「搶7」第一分，「海峽組合」取得優勢，大好殺球機會王欣瑜殺球雖掛網，但2度破掉對手發球分下取得6：4領先，終於在第5個盤末點扳平盤數，以7：6（7：5）拿下第二盤。

「海峽組合」決勝盤繼續追擊，第2局把握唯一破發機會率先破發，取得局數3：0領先下，第5局更瓦解對手4個破發機會，在超過10分鐘的對峙中保發成功，接續再破發成功，最終就在謝淑薇的發球局迎接冠軍，以6：1迎接今年女雙金盃。

王欣瑜(左)與謝淑薇親吻法國網球公開賽女雙冠軍獎盃。(歐新社)
王欣瑜(左)與謝淑薇親吻法國網球公開賽女雙冠軍獎盃。(歐新社)

37歲的謝淑薇曾登上雙打「世界球后」47周，過去和3名不同搭擋打下4座大滿貫金盃，包括2014年和中國「金花」彭帥法網登頂；目前排名286的她是第6度打進大滿貫決賽，和王欣瑜拍出法網大驚奇，冠軍入袋可共享59萬歐元（約63.6萬美元）獎金，亞軍也有29萬5000歐元獎金。

謝淑薇2014年和彭帥共享法網金盃時，雙打冠軍獎金是40萬歐元，相隔近10年獎金三級跳，也是生涯第31座雙打金盃

法網 彭帥 加拿大

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