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梅西狂潮來了 邁阿密國際隊IG粉絲數暴增逾5倍

中央社邁阿密9日綜合外電報導
邁阿密國際隊IG粉絲數量在梅西加入之後暴漲。(截取自IG@intermiamicf)
邁阿密國際隊IG粉絲數量在梅西加入之後暴漲。(截取自[email protected])

阿根廷足球巨星梅西將轉戰美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際隊，雖然合約尚未簽訂，但球迷對梅西轉會已產生濃厚興趣，邁阿密國際隊的社群媒體Instagram粉絲數已暴增逾5倍。

梅西（Lionel Messi）7日透露將轉戰邁阿密國際隊（Inter Miami CF）後，這支球隊的IG粉絲追蹤數迄今已暴增超過5倍。

邁阿密國際隊IG帳號7日早上約有90萬粉絲，這項數據早已在梅西可能到來的傳聞中增長。

梅西轉會消息傳出後不到24小時，粉絲數一路飆升到570萬，目前更是有600多萬粉絲追蹤。

這個數字是職業美式足球聯盟NFL超級盃冠軍堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）的2倍多，甚至超過達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）的450萬粉絲數。

事實上，邁阿密國際隊的IG粉絲比職業美式足球聯盟、美國職棒大聯盟MLB和北美職業冰球聯盟NHL的任何一支球隊都還多，並高於75%以上的美國職籃NBA球隊。

梅西轉戰邁阿密國際隊的消息，也大大影響美國職業足球大聯盟比賽的門票市場。

邁阿密國際隊主場比賽的門票平均購買價格從31美元暴增到152美元，而客場比賽的平均購買價格從94美元上揚到207美元。

邁阿密國際隊8月20日對上夏洛特足球俱樂部隊（Charlotte FC）的比賽，門票平均售價從18美元飆升到169美元。

這些數據肯定會使美國職業足球大聯盟各球隊考慮，把梅西參加的比賽轉移到更大型的體育場舉行。

梅西 足球 社群媒體

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