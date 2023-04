MLB／大谷腋下如何？主審誤抓外部物質 發現真相笑出來

大谷翔平 11日先發對上國民隊,全場投出多達6次四死球,不過比賽中間主審誤以為他使用外部物質,翻開短袖檢查腋下,原來那邊藏著電子投捕暗號裝置PitchCom,發現是誤會一場,主審只能對大谷露出笑容。

大聯盟今年允許投手使用PitchCom跟捕手溝通暗號,大谷翔平當天將這個裝置放在左手球衣袖子內,不過或許比賽中頻繁摸袖子的動作引起主審疑心,在5局投完後將大谷翔平攔下,經過一陣子交談後,大谷翔平秀出袖子下方靠近腋下的PitchCom,主審才露出笑容讓大谷回去休息。

大谷翔平沒有因為這個插曲受到影響,最終以92球投完7局,僅被敲1支安打,另有5次四壞、1次觸身球保送,還有6次三振,沒有掉分,幫助天使 以2:0擊敗國民隊,拿下2連勝,防禦率也下修到0.47。

An ump tried to bust Shohei Ohtani for foreign substances under his armpit but it turns out that’s just where he keeps his PitchCom device pic.twitter.com/WDe7z0W8ep