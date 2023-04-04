東奧冠軍李蘇妮驚爆腎臟出問題 仍想參加2024巴黎奧運

奧運會體操冠軍李蘇妮出現腎臟問題，但她仍期望能參加明年的巴黎奧運會。 （美聯社）

東京奧運 體操女子個人全能金牌得主、苗族裔選手李蘇妮(Sunisa Lee)3日表示，腎臟問題導致在奧本大學(Auburn University)體操培訓生涯提前落幕，但她的目標是能參加2024年巴黎奧運。

過去一個月裡，奧本大學體操隊賽季結束，在東南聯盟(SEC)冠軍賽拿下第五名，上周則進軍「全美大學體育聯盟」(National Collegiate Athletic Association，NCAA)區域賽，但這段期間20歲的李蘇妮都沒有上場參賽。

2022年11月間，李蘇妮曾說，就讀大二這一年的賽季將是她在奧本大學最後一個賽季，因為想要回歸「精英體操」(elite gymnastics)。

李蘇妮3日在社群媒體指出，過去這段期間深受並非體操引起的腎臟問題所苦。

她表示，為了安全起見，醫療團隊不讓她參加過去幾周裡的訓練或比賽。她說：「我非常有福氣，也很感激，能獲得最棒的專業醫療團隊治療及處理病症。目前我把重心放在我的健康以及痊癒。」

李蘇妮雙親為寮國移民，她成為第一位參加奧運體操比賽的苗族裔美國選手。受到疫情 影響而從2020年延至2021年舉行的東京奧運當中，李蘇妮拿下女子個人全能金牌、團體賽銀牌、女子高低槓銅牌。

奧運比賽過後，李蘇妮宣布進入奧本大學就讀。2022年，她代表奧本大學獲得平衡木全國冠軍，女子個人全能賽亞軍，創下奧本大學體操隊成立之後一年當中最佳獲獎紀錄。李蘇妮在2022年裡還拿下八項全美比賽獎項、1個東南聯盟高低槓獎項。

李蘇妮最後一次在奧本大學體操隊活動亮相是今年2月間，在喬治亞州比賽裡獲得個人全能賽、跳馬、高低槓等項目第一名。