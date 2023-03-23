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斷章取義？大谷翔平感言遭日媒刪除「台灣」 僅留中韓

聯合新聞網／ 即時報導
日本隊在世界棒球經典賽中獲冠，大谷翔平賽後接受訪問時提到：「不只是日本，還有南韓、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。（歐新社）
日本隊在世界棒球經典賽中獲冠，大谷翔平賽後接受訪問時提到：「不只是日本，還有南韓、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。（歐新社）

世界棒球經典賽在22日正式落幕，由大谷翔平領軍的日本「武士隊」風光奪冠，而大谷翔平在賽後接受訪問時表示：「不只是日本，還有南韓、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。超有風度的應對讓不少台灣人被圈粉，紛紛大讚「不愧是巨星」、「世界的大谷」。不過近日一位眼尖的網友卻發現，日本媒體竟將大谷口中的「台灣」刪掉，保留其他的亞洲國家，貼文一出便引起熱烈的討論。

一位網友在論壇上以「日本媒體刪除大谷提及台灣的部分」為題發文，表示大谷翔平在賽後受訪時提到亞洲國家的感人發言，竟然被日本媒體「斷章取義」，大谷原先在受訪時表示，因為這座冠軍，日本棒球會更加受到世界矚目，「不只是日本，還有南韓、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。不過這段溫馨又感人的發言，在日本媒體「每日體育」的報導中，卻不見「台灣」兩字，僅顯示「韓国、中国もどんどん野球を大好きになって」（我希望不僅是日本，南韓和中國也會越來越熱愛棒球），見此，原PO表示「難道這就叫做台日友好」？

文章一發布立刻掀起熱議，有網友認為原PO提及該日媒的行為是在帶風向，「因為一篇新聞直接變成台日不友好」、「這麼多新聞，讓你找到可以算酸台灣的」；也有網友表示無奈又揶揄的表示，拿掉台灣兩字是在保護大谷，「保護大谷啊，不然一中一台，辱華了」、「謝謝日媒堅持一個中國原則」、「寫台灣會被出征，不拿掉不行」、「是在保護大谷啦，怕他被中國搞」、「被小粉紅抗議就會改，日本人最怕麻煩」。

不過多數網友仍理性討論，表示日本各家媒體立場不同，並且其他媒體提及台灣的部份也未被刪除，認為原PO在大驚小怪，「日本有親中媒體很意外嗎，又不是每家都這樣」、「要看媒體立場吧，我有看到沒刪的新聞」、「日本媒體也是有分立場的，雅虎就沒刪」、「這又沒什麼，同事情台灣不同媒體寫法也不同」、「說不定這家是中國大外宣買下來的媒體」、「這間的母公司甚至不是日本前六大新聞社，你拿來當日本全國的想法？」、「媒體本來就很難中立，你在台灣還不懂這個」。

更有網友認為，不要將大谷捲入紛爭，應該將關注放在他本人的發言，「重點是大谷講了什麼好嗎」、「所以呢，你那麼關心某媒體而非大谷本人發言」、「大谷可是第一個喊台灣欸，世界記者一個樣」、「多數日本人早就聽過大谷的原文了吧」、「那也是日本媒體的鍋，大谷沒事」、「實際上大谷就是第一個提台灣，有膽量」。

日本 大谷翔平 南韓

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