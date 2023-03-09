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經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰揮灑二刀流

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經典賽／中國慘吞17K不敵日本 大谷首戰盡情揮灑二刀流

記者藍宗標／即時報導
日本隊今天在世界棒球經典賽初亮相，大谷翔平在對戰中國隊時，投打二刀流表現優異。(路透)
日本隊今天在世界棒球經典賽初亮相，大谷翔平在對戰中國隊時，投打二刀流表現優異。(路透)

日本隊今天在世界棒球經典賽初亮相，大谷翔平對中國隊之戰投打二刀流，不但先發4局無失分，擔任3棒指定打擊還有4打數2安打、2保送、2打點的好表現，日本終場8：1獲勝。

影片來源：YouTube FOX Sports

日本首局面對中國先發投手王翔，開路先鋒努特巴爾（Lars Nootbaar）揮出安打，接著近藤健介、大谷、村上 宗隆連獲保送，打完前4棒就攻下全場第1分。

4局下，中國第2任投手王唯一失守，努特巴爾靠失誤上壘，近藤揮出安打，接著大谷二壘打攻下兩分打點，日本3：0領先。

中國前5局掛零，只有4局上楊晉從大谷的手中揮出安打，6局上兩出局後，梁培面對日本中繼投手戶鄉翔征，逮中148公里速球轟出左外野陽春砲，追成只差兩分。

日本7局下攻勢再起，牧秀悟從中國第4任投手蘇長龍的手中轟出陽春砲，雙方回到3分差距。

8局下中國換上另一名投手伊健，先被大谷敲安，再保送吉田正尚、岡本和真，接著山田哲人安打、源田壯亮保送，各有1分打點；王宇宸接手再遭甲斐拓也揮出兩分打點二壘打，日本這半局打了10人次，包括大谷單局兩打席，攻下4分擴大領先，終場以7分之差獲勝。

日本全場推出4名投手，只被揮出3支安打，狂飆17次三振，中國先發9棒都吞K，出現兩次連續6名打者遭三振。

大谷用49球完成4局任務，最快球速飆到160公里，只被揮出1支安打，飆出5次三振，無失分奪勝；戶鄉投3局被揮2安、飆出7K、失1分；湯淺京己、伊藤大海各投1局，又讓中國吞下5K。

日本 大谷翔平

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