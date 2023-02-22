NBA／憶布萊恩突約凌晨練球嚇一跳 林書豪這問題至今無解

林書豪回憶當年與布萊恩的小故事。(歐新社)

作為NBA最具影響力的球星之一，布萊恩（Kobe Bryant）一直以「訓練狂」形象深植人心，而曾與他共事一季的林書豪 也不例外地對他留下深刻印象。

在尼克隊經歷了「林來瘋」後，林書豪先被火箭隊簽下，又在兩季後被交易至陷入黑暗期的湖人 。在前往洛杉磯時，林書豪早已知道成為布萊恩的隊友是一件多與眾不同的事，但在他正式成為湖人一員後，事情發展仍超乎預期。

根據《ClutchPoints》報導，林書豪於「林來瘋」後準備了第二支手機 ，「這支手機非常隱密，只有我的家人以及最親近的朋友知道它的存在。」然而，在他加入湖人後，這支手機卻收到了一則陌生訊息，上面寫著：「你要跟我一起訓練嗎？下禮拜早上6：00或5：45。」

林書豪發現這是文末署名「KB」傳來的簡訊，他看著自己的家人說道，「為什麼我會收到這封簡訊？而且誰是『KB』？」林書豪隨後才反應到：「喔，Ｘ的，我想這是布萊恩！」他表示，「我到現在還是不知道為什麼他會有我的手機號碼。」

考慮到談論的是布萊恩，這個故事或許沒有那麼驚人，但即便「黑曼巴」已過世，這則訊息仍清晰地烙印在林書豪腦中。