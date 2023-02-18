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NBA／歐尼爾向八村壘道歉卻念錯名字 杜蘭特出面糾正

記者蔡佳霖／即時報導
歐尼爾道歉之餘又念錯八村壘名字。(Getty Images)
歐尼爾道歉之餘又念錯八村壘名字。(Getty Images)

先前在湖人透過交易引進日籍前鋒八村壘時，歐尼爾（Shaquille O'Neal）公開說出自己沒聽過這號人物的言論曾引發不小爭議，甚至還跟杜蘭特（Kevin Durant）大打口水戰。

而在最新一期的《The Big Podcast》節目中，歐尼爾看似認真正式地向八村壘道歉，只是他又再次「搞錯」了八村壘的名字。

「對不起，Rudy八村（Rudy Hachimura）。我之前說不認識你是因為我從不看子彈隊（巫師前身），但他是一名很棒的功能型球員。他打球很有韌性，防守很棒，他在場上總能超乎預期的達成任務。所以，Rudy八村，我要向你道歉，我現在認識你了。」歐尼爾說。

歐尼爾直接把八村壘的「壘Rui」直接發音成不著邊際的「Rudy」，一同進行訪談的兩位女主持人還打斷了他的「真誠道歉」。「是Rui，不是Rudy！」歐尼爾也一臉驚訝地回道：「哦？是Rui嗎？好吧，Rui！」

眼看歐尼爾又喊錯名字，杜蘭特再次出面更正。他在推特上寫道：「是Rui」。

從歐尼爾一貫喜歡挖苦嘲諷球員的風格來看，這顯然又是「俠客」一次刻意營造的節目效果。

歐尼爾在節目向八村壘道歉。(視頻截圖)
歐尼爾在節目向八村壘道歉。(視頻截圖)

湖人 推特

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