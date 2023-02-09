NBA／2023季中交易懶人包 洛城雙雄重裝出擊力抗太陽

厄文正式代表獨行俠出賽。（ 路透）

本季戰績慘澹的湖人 ，一路走來跌跌撞撞，交易傳聞從未平息過；就在台灣1月24日，湖人率先發動交易，引進了日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura），揭開季中交易的序幕，之後更在交易截止日前如願送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook），順利補強陣中所欠缺的拼圖。

更甚者，在馮恩（Jacque Vaughn）接掌兵符後戰績一路飆升的籃網，卻是在短短三天內直接拆解陣容，厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）先後離去震撼了全聯盟，也讓今年下半季各隊的勢力版塊面臨巨大衝擊，特別是西區。

以下為2022-23年的季中交易總整理：

2月10日：快艇 、黃蜂交易

黃蜂送出中鋒普拉里（Mason Plumlee），從快艇得到傑克森（Reggie Jackson）。

2月10日：馬刺、鵜鶘交易

鵜鶘將葛拉罕（Devonte' Graham）和4個二輪籤交易到馬刺，換來理查森（Josh Richardson）。

2月10日：湖人、魔術交易

湖人將貝佛利（Patrick Beverley）和1個二輪選秀權送到魔術，換來中鋒班霸（Mo Bamba）。

2月10日：快艇、火箭、灰熊三方交易

快艇從火箭得到葛登（Eric Gordon）；火箭從灰熊獲得格林（Danny Green）；灰熊則從快艇拿到肯納德（Luke Kennard）。另外灰熊會把3個二輪選秀權送到快艇。

2月10日：勇士 、拓荒者交易

勇士從前面三方交易所得到的諾克斯（Kevin Knox）和5個二輪選秀權，一併打包送到拓荒者，換回上季奪冠班底小裴頓（Gary Payton II）。

2月10日：勇士、活塞、老鷹三方交易

勇士將威斯曼（James Wiseman）送到活塞，活塞將比伊（Saddiq Bey）送到老鷹，老鷹將5個二輪選秀權送到勇士；勇士還從活塞得到諾克斯（Kevin Knox）。

2月10日：老鷹、火箭交易

老鷹將J.哈勒戴（Justin Holiday）、卡明斯基（Frank Kaminsky）和兩個二輪秀權送到休士頓，從火箭得到馬修斯（Garrison Mathews）、費南多（Bruno Fernando）。

2月10日：太陽、雷霆交易

太陽將薩里奇（Dario Saric）和1個二輪選秀權交易到雷霆，換來貝茲利（Darius Bazley）。

2月10日：金塊、快艇交易

金塊將海蘭德（Bones Hyland）交易到快艇，得到2024年和2025年的二輪選秀權。

2月10日：公鹿、籃網交易

公鹿收進克勞德（Jae Crowder），並送出5個二輪選秀權給籃網。

2月10日：拓荒者、黃蜂、76人三方交易

拓荒者從76人得到賽布爾（Matisse Thybulle）；黃蜂從拓荒者拿到米凱盧克（Svi Mykhailiuk）和2個二輪選秀權；76人從黃蜂得到麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）。

2月10日：湖人、金塊交易

湖人將替補中鋒布萊恩（Thomas Bryant）交易到金塊，收進里德（Davon Reed）和3個二輪選秀權。

2月10日：塞爾蒂克、雷霆交易

塞爾蒂克送出傑克森（Justin Jackson）和2個二輪選秀權，向雷霆換來穆斯卡拉（Mike Muscala）。這兩個選秀權分別是2029年的第二輪選秀權和今年兩個二輪選秀權中順位較差的一個。

雷霆未來7年將擁有34個選秀權，其中15個首輪選秀權和19個選秀權。

2月9日：籃網、太陽交易

籃網將杜蘭特（Kevin Durant）與華倫（TJ Warren）送走，從太陽方面得到布里吉斯（Mikal Bridges）、強森（Cameron Johnson）、克勞德（Jae Crower）、未來4個無保護首輪選秀權（2023年、2025年、2027年和 2029年），還有2028年的互換選秀權。

2月9日：馬刺、暴龍交易

馬刺將中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）交易回暴龍，換取伯曲（Khem Birch）及一個受保護2024年首輪選秀權、兩個未來二輪選秀權。

2月9日：拓荒者、尼克交易

拓荒者送出哈特（Josh Hart），從尼克得到瑞迪許（Cam Reddish）、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）、亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）和2023年受保護首輪選秀權（前14順位保護，若尼克未進季後賽將轉為4個二輪選秀權）。

2月9日：湖人、爵士、灰狼三方交易

湖人透過交易從灰狼得到羅素（D'Angelo Russell），從爵士獲得畢斯利（Malik Beasley）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。

爵士從湖人方面得到衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）、瓊斯（Damian Jones）及2027年首輪選秀權（前4順位保護）。

灰狼從爵士得到康利（Mike Conley）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）以及3個二輪選秀權（2024年、2025年、2026年）。

2月8日：籃網、國王交易

籃網將二年級生愛德華（Kessler Edwards）和一些現金送至國王，獲得法國球員米希努（David Michineau）的選秀權；籃網另外獲得交易特例，並且能減少近800萬美元的豪華稅。

2月8日：熱火、馬刺交易

熱火送走33歲中鋒戴德蒙（Dewayne Dedmon）與2028年二輪選秀權，從馬刺獲得部分現金

2月6日：籃網、獨行俠交易

籃網送走厄文厄文（Kyrie Irving）和莫里斯（Markieff Morris），從獨行俠手上獲得丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、一個2029年首輪選秀權（無保護），一個2027年二輪選秀權和一個2029年的二輪選秀權。

1月24日：湖人、巫師交易

湖人送出納恩（Kendrick Nunn）、2023年二輪選秀權（來自公牛）、2028年二輪選秀權和2029年二輪選秀權，從巫師換來日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）。