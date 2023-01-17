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轉播到一半傳出「淫聲浪語」 BBC播報足球賽事遭惡搞

編譯周辰陽／即時報導
英國廣播公司17日現場轉播狼隊與利物浦的FA Cup第三輪重賽，卻突然傳出陣陣的「淫聲浪語」，主持人林納克（圖）頓時都尷尬地笑了出來。(取材自推特)
英國廣播公司17日現場轉播狼隊與利物浦的FA Cup第三輪重賽，卻突然傳出陣陣的「淫聲浪語」，主持人林納克（圖）頓時都尷尬地笑了出來。(取材自推特)

英國廣播公司（BBC）17日現場轉播英格蘭足總盃（FA Cup）賽事時，卻突然傳出陣陣的「淫聲浪語」，讓主持人與球評頓時都尷尬地笑了出來。

根據報導，當時BBC正在轉播狼隊與利物浦的FA Cup第三輪重賽（replay），利物浦名宿墨菲（Danny Murphy）剛發言完畢，主持人林納克（Gary Lineker）才接口說完一句話，激烈的女子呻吟聲就傳了出來。

從畫面可見到，嘴角終於控制不住的林納克對著鏡頭說，「我不知道誰在製造這個噪音」。當另一位主持人希勒（Alan Shearer）也出現在螢幕的時候，林納克表示，「這個攝影棚內暖烘烘的（toasty）、也有點吵，我不知道是否有人正用哪個人的電話發送什麼，是否在開玩笑，我不知道你是否聽到了」。

林納克後來上推特貼了一張手機的照片，稱「貼在了布景的後面，就破壞活動而言，這很有趣」。

BBC已向觀眾表達歉意，稱正在調查此事。YouTube惡搞者賈維斯（Daniel Jarvis）則在推特發布了他似乎正在狼隊主場摩連納斯球場（Molineux）的影片，同時宣稱自己就是始作俑者。

推特 手機 攝影

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