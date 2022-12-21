MLB／賈吉剛簽肥約 再出任洋基第16任隊長

賈吉獲指定為洋基隊新任隊長。（歐新社）

紐約洋基 隊在主場洋基球場召開記者會，正式向球迷介紹剛完成續約，終身成為洋基人的賈吉（Aaron Judge）出任洋基隊新任隊長。

一同出席的還有賈吉的妻子、父母、洋基隊管理層、經紀人甚至基特（Derek Jeter）和蘭道夫（Willie Randolph）。洋基隊與賈吉簽下價值3.6億元的9年合約。洋基老闆史坦布倫納任命他為球隊第16任隊長。

洋基隊在史坦布倫納家族時代曾有過6位隊長：蒙森（Thurman Munson）（1976-79）、內特爾斯（Graig Nettles）（1982-84）、蘭道夫（Willie Randolph）（1986-88）、吉德里（Ron Guidry）（1986-89）、馬丁利（Don Mattingly）（1991-95）和基特（2003-14）。

賈吉談到前任隊長時指出，「他們不僅是偉大的棒球運動員 ，而且是這項運動和紐約洋基隊的偉大大使。」「他們如何在場上日復一日地為自己感到自豪，他們如何為自己在場外所做的事情感到自豪，並代表這個組織並代表這些條紋球衣。這是一個令人難以置信的榮譽，我不會掉以輕心。」