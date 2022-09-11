芬蘭55年來首闖籃球歐錦賽8強 他狂砍43分寫下歷史

馬卡南率波蘭闖進籃球歐錦賽8強，創造歷史。(美聯社)

歐洲籃球錦標賽16強今天進行第二天賽程，芬蘭與波蘭剛好都以94比86分別收服克羅埃西亞及烏克蘭 ，雙雙挺進最後8強。芬蘭是55年來首度締造此項佳績，波蘭則是相隔25年再度踏入8強大門。

本月初從NBA 克里夫蘭騎士隊被交易至猶他爵士隊的芬蘭7呎（213公分）前鋒馬卡南（Lauri Markkanen），今天以高達66%（投29中19）的投籃命中率轟進43分，外加抓下9籃板，寫下芬蘭國家隊史上大賽單場個人最高分紀錄，讓芬蘭自1967年之後又擠進歐錦賽8強，下一場將與3屆冠軍西班牙爭奪4強門票。

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芬蘭與克羅埃西亞之戰，終場前不到5分鐘，雙方仍以77比77不分上下，此時芬蘭3名球員跳出來開火，合力攻下8分，反觀克羅埃西亞在這段期間一分未得，成為勝敗分水嶺。

克羅埃西亞陣中星光閃閃，但本屆比賽又讓球迷大失所望，遭阻絕於8強門外，自1995年以來始終與歐錦賽獎牌無緣。現效力NBA爵士隊的當家射手鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）拿到23分，但三分球僅5投中1，國家隊最後一戰以敗北飲恨。

在前一場16強賽，波蘭直到終場前6分多鐘還與烏克蘭以76比76平分秋色，上半場狀態不佳的波蘭隊長波尼特卡（Mateusz Ponitka）此時開始飆三分球，帶隊拉出一波11比2攻勢，最終94比86擊退烏克蘭。

波尼特卡全場為波蘭貢獻22分、9籃板、6助攻，美籍歸化球員史勞特（A.J. Slaughter）上半場發揮出色，彌補波尼特卡的進攻漏洞，今繳出24分、5籃板、4助攻，本屆賽事至今表現令人驚艷。

烏克蘭本場投籃失去準心，三分線外34投僅9中（命中率26%），罰球命中率也僅74%，在比賽膠著之際成為落敗關鍵。

這是波蘭自1997年之後，首度前進歐錦賽8強，接下來將和衛冕軍斯洛維尼亞交手爭取4強席次，預料將有一番苦戰。