美網／差4分鐘創最晚結束賽事 阿爾卡拉斯不知怎麼贏的

年僅19歲的西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（圖），與2014年冠軍希利奇打到美東時間凌晨2時23分才以6：3、3：6、6：4、4：6、6：3勝出。（美聯社）

在「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）5日下午於美網16強賽止步後，年僅19歲的西班牙新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）5日晚在16賽碰上2014年冠軍希利奇（Marin Cilic），也打到美東時間凌晨2時23分才以6：3、3：6、6：4、4：6、6：3勝出，連續兩年挺進到8強賽。

影片來源：YouTube US Open Tennis Championships

在幾名球王寶座競爭者相繼出局後，阿爾卡拉斯5日在美網男單16強賽遭遇大他14歲的希利奇，雙方大戰了5盤近4小時才分出勝負，比賽結束時已經是紐約時間的凌晨2時23分，距離美網史上最晚結束的賽事凌晨2時26分僅差3分鐘。

阿爾卡拉斯與希利奇的比賽打到深夜，許多隔日要上班的觀眾已先離場。（美聯社）

這一勝也讓阿爾卡拉斯成為男單8強賽中世界排名最高的選手，當被問到如何從這場苦戰中脫穎而出時，阿爾卡拉斯也說：「老實講，我真的不知道，我一直相信著自己，但第五盤開打時狀況非常艱困、崩潰，希利奇的表現令人難以置信，但今天球場的氛圍是令人瘋狂的，讓我精神上能保持堅強。」

阿爾卡拉斯與希利奇的比賽打到深夜，攝影機捕捉到觀眾在打呵欠。（美聯社）

阿爾卡拉斯只要本周能闖進到美網男單決賽，而挪威好手魯德（Casper Ruud）無緣決賽，他也將改寫ATP史上最年輕世界球王紀錄，不過談到下一輪對手義大利 好手辛納（Jannik Sinner）時，他則說：「我和他打過好幾次，他是一名偉大的球員，過去兩個月我輸了他兩次，我必須為這場戰鬥做好準備。」