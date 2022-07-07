溫網／首闖大滿貫決賽 芮芭奇娜不後悔從俄轉籍哈薩克

從俄羅斯轉籍哈薩克的女將芮芭奇娜闖進溫網女單決賽，賽後不免被問到國籍問題。（美聯社）

在突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）率先搶下今年溫網首張女單決賽門票後，哈薩克 女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天也在另一場4強賽以6：3、6：3直落二擊敗第16種子、羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep），生涯首度闖進大滿貫決賽。

世界排名第23名的芮芭奇娜，生涯大滿貫最佳成績為去年法網挺進到8強賽，不過今年她溫網一路過關斬將，不僅在第二輪擊落2019年美網冠軍加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu），還一路挺進到4強賽。

而4強賽遭遇前球后哈蕾普，芮芭奇娜也延續絕佳狀態，僅花76分鐘就以直落二勝出，今年溫網至今維持僅丟一盤的好表現，並將在決賽與世界排名第2名的加博爭冠，兩人都是生涯首度打進到大滿貫決賽。

芮芭奇娜在闖進到決賽後，不僅她的好表現受到關注，2018年決定從俄羅斯 轉籍哈薩克的過往也再次引發話題，在今天被問到此決定時，芮芭奇娜說：「我已經為哈薩克效力很長一段時間，我真的很高興能代表哈薩克，他們信任我，讓我覺得一路走來都很順暢，甚至我還代表哈薩克打了奧運 。」

儘管外傳芮芭奇娜目前仍長期居住在俄羅斯首都也是她的出生地莫斯科，不過芮芭奇娜強調，「我幾乎每周都在旅行，大部分的時間都在各地打比賽，在這之外我曾在斯洛伐克、杜拜進行過訓練，說實在話我並沒有固定住在任何地方。」