溫網／納達爾晉級8強 大滿貫賽18連勝

納達爾。（歐新社）

2022年溫布頓 網球錦標賽男單第四輪上演焦點戰。22座大滿貫冠軍、2號種子納達爾 （Rafael Nadal）連下兩盤，但在第三盤5-2接近勝利時突然失手連丟三局，且在搶七6-3領先時又連續錯過三個賽末點，但最終還是以6-4、6-2、7-6(6)擊敗21號種子、荷蘭一哥范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），除創下大滿貫賽18連勝外，也是第八次挺進溫網男單8強。

納達爾自2017年美網奪下個人第16座大滿貫冠軍之後，在最近16次大滿貫之旅中至少都闖入8強階段。這次也是第47次挺進大滿貫男單八強。

范德贊德舒爾普儘管全場轟出兩位數的Aces球，但自己的發球局整體表現並不好，並且在關鍵時段總是出突然失手。即使在第三盤盤末利用納達爾狀態下滑展開反撲，但最終仍連輸三盤，繼今年法網 第三輪之後再次輸給納達爾

納達爾在8強階段將面對11號種子、美國網將弗里茲（Taylor Fritz）。之前在今年印第安維爾斯大師賽決賽，弗里茲曾終結納達爾20連勝，奪得個人生涯最高級別賽事單打冠軍，並且此役納達爾還因肋骨應力性骨裂休戰45天。