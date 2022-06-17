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NBA／手比戴戒指、重現入睡手勢 柯瑞罕見情緒化有原因

記者陳元廷／綜合報導
柯瑞在比賽尾聲重現招牌向對手說晚安的入睡姿勢。路透
柯瑞在比賽尾聲重現招牌向對手說晚安的入睡姿勢。路透

17日封王戰上可以明顯感受，柯瑞（Stephen Curry）情緒亢奮異常，不但比出戴戒指手勢，最後還出現乖乖入睡招牌手勢，他更罕見展現激動一面，比賽還剩最後幾秒就與父親相擁，甚至落下男兒淚來。

柯瑞賽後坦言：「情緒那一刻真的壓垮了我，感覺很不真實，沒有經歷過每天苦練的人是不會懂的，而那些努力都是值得的。其實我不知道我爸就站在場邊那，當我一看到他，情緒一下就失去控制，那時刻就是那麼特別。」

他更強調這一冠相比過去，感受真的不同，「當我說這感受跟過去不同，是因為2015到2019年，我們是逐步攀升，不論輸贏就是拚盡全力。但過去2年聽人說我們太老，又或者我們得同時發展年輕人，這些都帶給你額外心理負擔」。

「當你抵達了終點線，一舉卸下從2019年總冠軍G6開始累積的過去3年重擔，這是為什麼我說這冠感受不一樣。我現在可以說，我不知道過去有多少球隊可以像我們一樣背負這麼久期待，然後再次站上榮耀之巔的」，柯瑞作結說。

柯瑞賽報抱著2大獎杯與父親相擁。路透
柯瑞賽報抱著2大獎杯與父親相擁。路透

柯瑞

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