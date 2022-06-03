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法網／將與終生偶像爭冠 魯德：納達爾是場上完美典範

記者劉肇育／綜合報導
挪威好手魯德(右)將與偶像納達爾(左)爭冠。Getty Images
挪威好手魯德(右)將與偶像納達爾(左)爭冠。Getty Images

挪威好手魯德（Casper Ruud），在法網男單4強賽以3： 6、6：4、6：2、6：2逆轉擊敗克羅埃西亞名將希利奇（Marin Cilic），將在男單決賽與「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）爭冠，而過去曾在納達爾網球學院接受訓練的魯德就直言，納達爾在場上就是個完美的典範。

23歲的魯德今年在法網男單賽場上一路過關斬將，包括16強賽擊敗第12種子的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），8強賽則是擊敗19歲丹麥新星魯內（Holger Rune），生涯首度闖進到大滿貫4強賽。

而今天面對33歲的前美網冠軍希利奇，魯德在先丟首盤的情況下，於後三盤逆轉戰局，成為史上首位闖進到大滿貫單打決賽的挪威選手，談到擊敗希利奇，魯德說：「儘管我開賽後並沒有拿出最佳表現，反觀希利奇首盤就打得非常好，但我的防守很不錯，讓我在第二盤有機會破發，然後我就打出一些我今年最佳的賽事，發球也非常有侵略性，我對於今天表現感到滿意。」

父親也是職業球員的魯德，小時候就曾在納達爾網球學院接受過訓練，談到將與偶像納達爾對決，他說：「我必須保持冷靜，因為當我還小的時候有點愛哭鬧，而且總是太過消極。但我認為我已經長大且變成熟了，看著納達爾，那個將在決賽與我打球的人，他是場上最完美的典範，永遠不抱怨、不放棄，他是我終生的偶像。」

納達爾 法網

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