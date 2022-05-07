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NBA／及時歸隊滅火 安比德稱還沒拿出最佳表現

記者劉肇育／綜合報導
安比德（Joel Embiid）總算在今天與熱火的系列賽第3戰歸隊，並且有18分、11籃板的表現。Getty Images
安比德（Joel Embiid）總算在今天與熱火的系列賽第3戰歸隊，並且有18分、11籃板的表現。Getty Images

在76人於季後賽命懸一線的情況下，安比德（Joel Embiid）總算在今天與熱火的系列賽第3戰歸隊，並且有18分、11籃板的表現，幫助76人以20分差距將系列賽追到1：2，賽後他也強調球隊還沒有拿出最好的表現，希望接下來自己能夠繼續在場上幫助球隊。

在季後賽首輪第6戰帶領球隊淘汰暴龍後，恩比德卻在賽後傳出眼框受傷以及腦震盪的狀況，讓他進入聯盟腦震盪協議之中，因而缺席了與熱火的前兩戰賽事，在缺少頭牌球星的情況下，76人也吞下2連敗。

不過今天76人回到主場出賽，不僅安比德從腦震盪協議中歸隊，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也強調將不會給他時間限制，腿部拉傷的熱火後衛羅瑞（Kyle Lowry）也在缺席了4場比賽後歸隊。

但兩人在今天的表現卻出現落差，安比德出賽36分鐘攻下18分、11籃板，包括他在內76人全隊共4人得分上雙位數，反觀羅瑞今天上場25分鐘4投盡墨，僅留下3助攻、4籃板數據，熱火全隊也僅有巴特勒（Jimmy Butler）和剛拿下年度最佳第六人的赫洛（Tyler Herro）得分上雙。

談到歸隊首戰就幫助76人以20分差距取勝，安比德說：「我很努力地回到球場，並且為球隊拿下勝利感到開心，過去幾天我出現了很多腦震盪的症狀，很難以形容。」

對於球隊目前仍處在1：2落後，安比德也強調接下來幾戰要如何保持今天的防守強度與侵略性將是關鍵，「我們還沒有拿出最好的表現，我自己也是，希望接下來每一天我都能恢復得更好。」

而攻下17分、8籃板、6助攻的哈登（James Harden）對於安比德的及時歸隊則說：「光是他能出賽就帶給我們很多能量，他也知道球隊現在有多麽需要他，而今天他也在攻守兩端都打出亮眼表現。」

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