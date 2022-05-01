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NBA／湯普森上演致命三分球 柯瑞關鍵防守險勝灰熊

記者蔡佳霖／綜合報導
湯普森（左）。美聯社
湯普森（左）。美聯社

靠著湯普森（Klay Thompson）在最後36.6秒轟進超前比分的致命三分球，隨後柯瑞（Stephen Curry）賞給莫蘭特（Ja Morant）一記阻攻；儘管湯普森接下來罕見兩罰失手，留給對手逆轉契機，但莫蘭特突破未能把球放進，最終勇士在西區第二輪首戰作客曼菲斯的情況下，以117比116驚險勝出，搶下系列賽第一勝。

柯瑞20投8中包括5記三分球在內，攻下24分4助攻3籃板；重新回到板凳的波爾（Jordan Poole），仍展現得分爆發力，20投12中同樣命中5記三分球，飆出生涯季後賽新高31分，外加9籃板8助攻2阻攻的表現。

湯普森儘管手感欠佳19投僅6中，但致命一擊已價值連城，他此戰拿下15分。至於維金斯（Andrew Wiggins）則貢獻17分8籃板；小裴頓（Gary Payton II）先發獲得8分6籃板3助攻，抄截阻攻各1次。

莫蘭特首節就獨拿14分，幫助灰熊先聲奪人取得8分領先優勢；傑克森（Jaren Jackson Jr.）第二節接力演出，他在這節得到12分，灰熊持續掌握優勢，半場打完61比55領先勇士。對勇士極為不利的是，格林（Draymond Green）在第二節結束前1分18秒就因吞下1次2級惡意犯規遭到驅逐。

易籃再戰後，處於逆境的勇士逐漸找回進攻感覺，柯瑞第三節攻下13分，波爾也補上10分，勇士單節命中率衝到66.7%，並且命中5記三分球，反而超前對手，帶著領先進入決勝期。

湯普森和波爾第四節初火力全開，一口氣拉開本場最多的10分領先，不過首輪系列賽3度在第四節落後兩位數完成逆轉的年輕灰熊不甘示弱，貝恩（Desmond Bane）、莫蘭特和傑克森聯手殺出9比0攻勢，之後雙方進入短兵相接， 領先互有交替。最後「浪花兄弟」關鍵攻守演出，也為勇士旗開得勝。

莫蘭特全場31投14中得到34分10助攻9籃板3抄截，差點演出生涯季後賽第2次大三元；傑克森18投10中包括命中6記三分球，豪取季後賽新高33分，外加10籃板。不過兩人之外，其他先發得分均低於兩位數。

克拉克（Brandon Clarke）延續首輪出色發揮，此戰得到12分9籃板2助攻2阻攻，梅爾頓（De'Anthony Melton）14分7籃板3抄截。

勇士 柯瑞 季後賽

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