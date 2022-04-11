我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

90%民眾半夜聽過槍聲 費城部分社區「槍枝暴力」嚴重

奧地利總理：對外交化解俄烏戰相當悲觀

足球／C羅輸球失控 弄傷14歲球迷 英警方要查

中央社／倫敦11日綜合外電
C羅涉嫌「攻擊」球迷。（歐新社）
C羅涉嫌「攻擊」球迷。（歐新社）

英格蘭足球超級聯賽曼徹斯特聯隊9日被艾佛頓隊擊敗後，曼聯球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）涉嫌「攻擊」球迷，把他的手機拍落地上並造成手部受傷，警方已展開調查。

曼聯作客古迪遜公園球場（Goodison Park）以0比1輸給艾佛頓（Everton）後，社群媒體流傳的影片顯示，C羅離開球場時將一位艾佛頓球迷的手機拍落到地上。英國麥西塞德郡（Merseysid）警方昨天呼籲目擊者出面協助釐清案情。

麥西塞德郡警方發言人表示：「當球員們在下午2時30分離開球場時，據報一名男孩遭到客隊一名球員攻擊。」

警方發言人還說：「調查正在進行中，警方目前正跟艾佛頓足球隊合作，查看監視器畫面並進行廣泛的目擊者調查，以確定是否發生犯罪行為。」

這位14歲小球迷的母親告訴「利物浦迴聲報」（Liverpool Echo），她的兒子患有自閉症和運用障礙，這事件並且造成他的手部瘀傷。

C羅9日當天就為他的失控行為致歉，並邀請這名男孩到曼聯主場老特拉福球場（Old Trafford）觀看球賽，作為補償。

C羅在社群媒體Instagram發文寫道：「在我們面臨艱難的時刻，管理情緒從來都不是一件容易的事；儘管如此，我們必須始終保持尊重、耐心，並為所有熱愛這項美麗運動的年輕人樹立榜樣。」

他還說：「我想為我的失控行為致歉，如果可能的話，我想邀請這位球迷到老特拉福球場觀看球賽，以示公平競爭和運動精神。」

C羅 社群媒體 足球

上一則

NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？勇士教頭給答案

延伸閱讀

美國繁榮華埠總會足球班畢業 舞獅班獻藝

美國繁榮華埠總會足球班畢業 舞獅班獻藝
魔幻2022

魔幻2022
足球／馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣 估至少522萬拍出

足球／馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣 估至少522萬拍出
足球／美國睽違8年重返世界杯 攜手墨、加晉級

足球／美國睽違8年重返世界杯 攜手墨、加晉級

熱門新聞

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

2022-04-05 21:45
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
法國男網小將高梅（左）賞了對手一巴掌。（影片截圖）

學威爾史密斯？法網球小將不滿遭狂噓 賞了對手1巴掌

2022-04-06 23:13
Getty Images

NBA／不懂理財？字母哥竟在美國50家銀行開戶存款

2022-04-09 07:03
湯普森(左)和伊巴卡(右)。(影片截圖)

NBA／上伊巴卡烹飪秀吃蟲 湯普森通過「浪花兄弟」友情大考驗

2022-04-05 07:28
全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽5日登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第4冠。(Getty Images)

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

2022-04-05 00:24

超人氣

更多 >
紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2

哪裡養小孩最貴？美國排中段、中國排第2
退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅