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高球／睽違17個月 老虎伍茲名人賽復出 自認封王有望

中央社／喬治亞州奧古斯塔6日綜合外電報導

睽違17個月後，高球名將老虎伍茲明天將在美國名人賽重返球場，放眼平紀錄的第六件綠夾克。若能一舉封王，將是他多次復出驚奇不斷的生涯中，最神奇的東山再起。

17個月前參加2020年名人賽（Masters）後，伍茲（Tiger Woods）2021年2月發生嚴重自撞車禍，右小腿經過開刀後植入鋼條、打入骨釘加以固定。

在病床上躺了三個月，之後靠輪椅代步更久，再來進階到靠拐杖助行；如今，伍茲自認不僅能在7510碼的奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National）步行打四輪沒問題，甚至還有機會追平「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）六座名人賽冠軍紀錄。

記者一針見血詢問，是不是自認封王有望，伍茲回答說：「沒錯。」

這麼多年來，歷經受傷、復出的伍茲總是說，若是不覺得能贏球，就不會參賽，「72洞是條漫漫長路，會是個很艱難的挑戰，但我欣然接受」。

2008年伍茲帶著一條斷腿和膝蓋韌帶撕裂傷勇奪美國公開賽（US Open）冠軍，之後足足等了11年、歷經五次背部手術後，他才在2019年名人賽封王，生涯四大賽冠軍累計達到15座。

衛冕者松山英樹（Hideki Matsuyama）趕著恢復體能；北愛名將麥克羅伊（Rory McIlroy）仍在追逐首座名人賽冠軍，志在完成生涯大滿貫的最後一塊拼圖。

舍夫勒（Scottie Scheffler）帶著新科球王頭銜來參加今年首場大賽，但世界排名第2的西班牙名將拉姆（Jon Rahm）與另外4位好手，隨時都有可能把舍夫勒拉下世界第一寶座。

其他參賽的選手還有英國公開賽（British Open）冠軍森川柯林（Collin Morikawa）、在聯邦快遞盃（FedEx Cup）封王的坎特雷（Patrick Cantlay）、挪威新星霍夫蘭（Viktor Hovland）、澳洲好手史密斯（Cameron Smith）等人。

但儘管好手雲集、多個球洞改變，種種消息和伍茲復出相比，都要相形失色。從上週在奧古斯塔國家俱樂部練球開始，伍茲一舉一動都受到球迷和名嘴的密切關注，他的揮桿、他的動作、他的步態，甚至他穿的球鞋不再是耐吉（Nike）而是對手品牌FootJoy，都是大家注目焦點。

伍茲日前在推特上寫道，他參賽是不是只有激發球迷熱情這個作用，「要到比賽才知道」，但「我想，能讓自己再次來到這裡，走到這種程度，已經算是成功了」。

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