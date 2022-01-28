澳網／梅德維夫連兩年晉級決賽 將與納達爾爭冠

梅德維夫。Getty Images

在「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）率先搶下今年澳網 男單首張決賽門票後，另外一場4強賽則由世界排名第2名的俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）出戰希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），最終梅德維夫以7：6（7：5）、4：6、6：4、6：1勝出，連續兩年挺進到澳網決賽。

梅德維夫與西西帕斯去年2度在四大滿貫賽交鋒，其中就包括去年澳網4強賽，當時由梅德維夫以直落三勝出，不過最終他卻在決賽敗在約克維奇 （Novak Djokovic）手中，而今年在約克維奇無法出賽的情況下，也讓梅德維夫成為冠軍熱門之一。

連續兩年在4強賽交手，過去恩怨就不少的梅德維夫與西西帕斯再度打出「火花」不斷的一場比賽，兩人在首盤就一路打到搶七，最終由梅德維夫以7：5勝出，第二盤在西西帕斯一度取得領先後，梅德維夫也不斷向裁判怒吼，要求他警告西西帕斯坐在場邊的父親不斷出聲下指導棋，不過卻遭裁判忽視，讓梅德維夫一度情緒相當激動。

在第二盤被西西帕斯扳回一城後，梅德維夫在第三盤關鍵第10局破發後，以6：4取得盤數2：1領先，第四盤他更是在一路領先的情況下，以6：1勝出，僅花2個半小時就取得冠軍賽門票，後天將扮演納達爾挑戰大滿貫21冠紀錄的攔路者。

身為去年美網冠軍的梅德維夫，曾在2019年美網決賽遭到納達爾擊退，談到明天兩人將再度爭冠，梅德維夫表示，「我也不知道兩天後能有什麼樣的表現，但能打進決賽就不容易，我第一次打進美網決賽就是敗給納達爾，後面幾次交手我想我準備好了，他是一名很棒的選手，但我會盡我能力拿出好表現來爭取勝利。」