約克維奇拒打疫苗無緣澳網 爭大滿貫紀錄添變數

圖為塞爾維亞一處約克維奇的壁畫，牆上文字的意思是「With faith in God」。(美聯社)

世界球王約克維奇 從未隱藏被視為史上最偉大男網球員的渴望。外界壓倒性看好他在澳洲網球公開賽 奪第10冠，今年卻因簽證問題無緣參賽，問鼎破紀錄21座大滿貫頭銜之路蒙陰影。

法新社報導，拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的約克維奇（Novak Djokovic）今天輸掉澳洲簽證法律戰，並旋即遭到驅逐出境。這為他能否在本賽季、甚至之後高舉第21座大滿貫金盃，打上一大問號；他長期坐擁的世界第一頭銜也恐拱手讓人。

澳洲網球公開賽（Australian Open）明天開打，參賽的西班牙名將納達爾 （Rafa Nadal）與約克維奇同樣坐擁20座大滿貫獎盃，在另一位保有相同紀錄的瑞士名將費德瑞（Roger Federer）因傷缺陣下，納達爾如今更有機會在破紀錄之戰拔得頭籌。

34歲的約克維奇去年在澳網封王，並接連稱霸法國網球公開賽（French Open）與溫布頓網球錦標賽（Wimbledon），鞏固其頂尖地位，也使得他在澳洲簽證法律戰一敗塗地之前，看似幾乎確定會超越費德瑞和納達爾的紀錄。

然而，約克維奇的執拗態度，現在也可能危及他在其他3個大滿貫賽開創紀錄的機會。

約克維奇若要參加法網，根據法國政府現行指導方針，PCR核酸檢測結果為陰性便可以入境。不過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近才說，他的防疫策略之一是要找未接種疫苗者的「麻煩」。

而約克維奇若想踏進英國衛冕溫網，或入境美國參加美國網球公開賽（US Open），情況則會複雜許多。這很大程度取決於疫情未來走向。

約克維奇的前教練貝克（Boris Becker）14日告訴歐洲體育台德國分台（Eurosport Germany），法網和溫網主辦單位密切關注澳洲情勢發展，「如果他（約克維奇）想繼續專注在網球上，必須做出一些改變」。

貝克說：「因此我的建議是，諾瓦克（約克維奇名），請試著理解，如果打了疫苗，你會輕鬆點。」

約克維奇也面臨後起新秀的威脅，個個懷抱雄心與決心，包括俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）、德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）與來自希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

相較於納達爾在2019年以後，只在法網紅土球場拿過大滿貫冠軍，這些小將都有奪下大滿貫獎盃的濃厚希望。

去年，正是梅迪維夫在美網決賽擊退約克維奇，粉碎球王的年度全滿貫美夢，他也拿下生涯首個大滿貫頭銜。

如今約克維奇無緣出戰本屆澳網，這名俄國好手也有望在墨爾本球場（Melbourne Park）連續拿下第2個大滿貫冠軍。