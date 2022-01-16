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CBA賽後受訪落淚 林書豪：覺得人生太難本想放棄

中央社台北16日電
北京首鋼球星林書豪。(新華社)
北京首鋼球星林書豪。(新華社)

中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼台裔球星林書豪，近期擺脫低潮，今天繳出20分，率隊以115比90輕取山西隊，談到賽後受訪時落淚，他說，本來想放棄，覺得人生太難了。

林書豪本季回歸CBA北京首鋼後，遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診、體重下滑、傷勢等多重挑戰，直到2021-2022年例行賽第二階段才歸隊，但前7場場均12.4分、3.1籃板、6.1助攻，其中1月9日對戰浙江廣廈一役，出賽15分鐘，得分掛蛋，能力也因此遭受質疑。

林書豪近2場比賽逐漸找回手感，今天面對山西隊，繳出20分、6籃板、6助攻，率隊以25分差獲勝，收下3連勝。

談到今天表現回穩，林書豪賽後受訪時先是大嘆一口氣，他說：「很痛苦過程，真得很難受，前幾場感覺不能呼吸」。

林書豪表示，對他而言，走這條路可能比大家想像更困難，對於能有這樣的表現，加上身體逐漸恢復，他自己也很感動。

「2021年對我來說，不是很容易的一年。」林書豪在訪談中數度哽咽、落淚，他特別感謝身邊每一個人的幫助，讓他可以恢復到現在狀態。

林書豪後來也在個人社群網站解釋落淚的原因，他表示：「去年有幾件在球場下發生的事不能講出來，讓我真的很扎心，我的身體慢慢在恢復，可是更重要的是，我的心態也慢慢在恢復」。

林書豪透露，本來想放棄，覺得人生太難了，「可是我不能這樣子」，他重新打起精神，今天更是穿上日前得0分的那雙鞋，展現堅持的一面。

林書豪 北京 社群網站

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